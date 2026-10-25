Ticaret Bakanlığı eylül ayı izin belgesi listesini yayımladı: 617 firmaya dahilde işleme izni verildi
09:31, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 09:31, 25/10/2026, Pazar
AA
Ticaret Bakanlığı eylülde 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firma için izin belgesi düzenledi. Firma talebine istinaden 21 ve resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 21 ve resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
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