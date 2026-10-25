Kanada ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi hayal değil

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık başlatılırken ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Kanada Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ticaret ve yatırım, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesini öngören 3 yıllık eylem planı oluşturuldu. İki ülke arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin ilk turunun 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Yılmaz

POTANSİYELİN ÇOK ALTINDA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kanada, ticaret ortakları arasında Türkiye'yi görmek istiyor. Enerji, petrol, doğal gaz, madencilik, nükleer enerji, savunma sanayii ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlar değerlendirildiğinde Türkiye'nin 3 veya 4 potansiyel partnerden biri olması gerekiyor çünkü bu yöndeki irade çok net ortaya konuldu" dedi. Yılmaz, halen yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu rakam, hem Kanada hem de Türkiye için potansiyelimizin çok altında. Liderler, yakın ve orta vadede 5 milyar dolar, daha sonrasında ise 10 milyar dolar hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Biz de Türk iş insanları olarak bu hedefi bir ev ödevi olarak aldık ve kabul ettik. Önümüzdeki 3 yıllık perspektifte 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ardından 10 milyar dolarlık hedefe doğru ilerleyebiliriz. Bu hedefler bir hayal değil" şeklinde konuştu. Yılmaz, Kanada iş dünyasının Türk şirketlerinin girişimciliğinden ve kararlılığından etkilendiklerini söyledi.

Türkiye kadar güçlü ve hızlı değiller

Mehmet Yılmaz, Kanada'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirme sürecinde Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Kanada, dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini ABD ile gerçekleştiriyor ve bu nedenle yeni ticaret ortakları oluşturma ihtiyacı belirginleşiyor. Bizim savunma sanayiinde özellikle imalat tarafındaki güçlü kapasitemiz, Kanadalıların dikkatini çekti. Kanada, yapay zeka, bilgi teknolojileri ve uzay bilimlerinde oldukça güçlü ancak imalat tarafında Türkiye kadar güçlü ve hızlı değiller. Bizim üretim kabiliyetimiz ve çevikliğimiz önemli bir avantaj oluşturuyor."

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