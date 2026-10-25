Şebeke yatırımına yeşil finansman

Türkiye'nin 2035 yılında nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefi, dağıtım şebekelerinde yeni yatırımları zorunlu kılıyor. Elektrik tüketiminin aynı dönemde 510 teravatsaate ulaşması beklenirken güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve depolama sistemlerinin yaygınlaşması şebekelerin kapasite ihtiyacını artırıyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, bu dönüşüm için yıllık şebeke yatırımlarının 4 milyar doların üzerine çıkacağını belirtti.

Fakir Hüseyin Erdoğan

GÜNEŞTE BÜYÜME ŞEBEKEDE YATIRIM

Türkiye genelinde 21 elektrik dağıtım şirketi, 1,6 milyon kilometreyi aşan hat uzunluğu ve 573 binden fazla trafoyla yaklaşık 52 milyon tüketiciye hizmet veriyor. Dağıtım sektöründe 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen 20 milyar dolarlık yatırımın 11,9 milyar dolarlık bölümü son 5 yılda yapıldı. Dağıtım şebekesine bağlı üretim tesisi sayısı 35 bine yaklaşırken, yalnızca 2025 yılında lisanssız üretim kapasitesine eklenen 5 bin 108 megavatın yüzde 98'i güneş enerjisinden sağlandı. Türkiye'nin 120 gigavatlık çatı güneş enerjisi potansiyelinin ülkenin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 45'ini karşılayabilecek büyüklükte olduğunu belirten Fakir Hüseyin Erdoğan, üretim kapasitesindeki artışın şebeke yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE YAPAY ZEKA TALEBİ ARTIRIYOR

Elektrikli araçlar, veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları ve iklim değişikliğiyle artan soğutma ihtiyacı da elektrik talebini büyüten unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye'de 2035 yılına kadar elektrikli araç sayısının 7 ila 10 milyona ulaşması hedeflenirken, yaklaşık 49 bin olan şarj soketi sayısının 2028'de 100 bine çıkarılması öngörülüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, dağıtım sektörünün geleneksel şebeke işletmeciliğinden üretim, tüketim ve verinin birlikte yönetildiği sistem işletmeciliğine geçtiğini belirten Erdoğan, "Dağıtım 2.0 Vizyon Belgesi" kapsamında dirençli, verimli ve akıllı şebeke yatırımlarına odaklandıklarını söyledi. Erdoğan, 1 Mart 2026'da başlayan Milli Akıllı Sayaç Sistemi dönüşümünün de şebekenin dijitalleşmesine katkı sağlayacağını ve tüketicilerden ayrıca bedel alınmayacağını kaydetti.

COP31 ZİRVESİNE TAŞIMAK İSTİYORLAR

Artan yatırım ihtiyacının uluslararası iklim finansmanı mekanizmalarıyla karşılanması ise 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) gündemine taşınacak. COP31'in resmi gözlemci kuruluşları arasında yer alan ELDER, küresel enerji ittifakı UNEZA ile birlikte 10 Kasım'da "Enerji Dönüşümünde Şebekelerin Rolü: Yatırım ve Finansman" başlıklı bir oturum düzenleyecek.

Elektrik şebekelerinin iklim müzakerelerinde ayrı bir başlık altında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "COP31'e 50 milyar dolarlık şebeke yatırımı gündemiyle gidiyoruz. Dağıtım şebekelerine yapılacak yatırımların yeşil finansman mekanizmalarından yararlanması gerektiğini gündeme taşıyacağız. Temiz enerji, tüketiciye şebekeyle ulaşır. Üretim yatırımları iklim gündeminde hak ettiği yeri buldu; sıra bu enerjiyi taşıyacak altyapıda" dedi.

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