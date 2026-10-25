Özbekistan'a Türk sanayii modeli

EkoAvrasya Vakfı öncülüğünde, OSTİM'in ev sahipliğinde düzenlenen konferansta iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve ortak üretim projeleri değerlendirildi. Görüşmelerde, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesinin Özbekistan'a aktarılması ve Türk şirketlerinin ülkedeki üretim faaliyetlerinin artırılması üzerinde duruldu.

TAŞKENT'E 300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

OSTİM modeliyle Taşkent'te kurulması planlanan Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi için 100 hektarlık alan öngörülüyor. Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projeyle 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bölgede fabrikaların yanı sıra teknoloji geliştirme merkezleri ile eğitim, sağlık ve lojistik tesislerinin kurulması planlanıyor. Sanayi yatırımları kapsamında Karakalpakistan'ın Nukus kentinde de 160 hektarlık alan belirlendi. Özbekistan Teknik Metaller Kurumu ile imzalanan sözleşmeler doğrultusunda bölgede üretim altyapısının geliştirilmesi planlanıyor.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren'in konferansta paylaştığı bilgilere göre, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplamı 8 milyar doları aştı. Ülkede Türk sermayeli 2 bin 200'den fazla şirket faaliyet gösterirken Türk müteahhitler bugüne kadar toplam 9,3 milyar dolar büyüklüğünde 325 proje üstlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar, ardından 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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