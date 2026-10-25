Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Vurgun yapan yabancılar kim

Vurgun yapan yabancılar kim

04:00, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:02, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Vurgun yapan yabancılar kim
Arşiv.

Fon soruşturmasında yabancı finans kuruluşlarının işlemleri mercek altına alındı. İngiltere merkezli Merrill Lynch’in şüpheli hisselerdeki işlemlerinden 14 milyar lira kazanç sağladığı tespit edilirken, İsviçre merkezli Century City’nin adı da ANELE hissesindeki manipülatif işlemlerle gündeme geldi. İşlemleri yabancı kurumların mı yoksa bu kurumlar üzerinden işlem yapan Türk yatırımcıların mı gerçekleştirdiği araştırılıyor.

Fon soruşturmasında şüpheli hisse işlemlerinde yabancı finans kuruluşlarının rolü daha da belirginleşmeye başladı. Kriz öncesinde manipülatif hisselerdeki pozisyonlarını kapatan İngiltere merkezli Merrill Lynch International’ın ardından, dosyadan şimdi de İsviçre merkezli Century City Securities SA çıktı. Beş ayda 15 liradan 225 liraya yükselen ANELE hisselerindeki manipülatif hareketler nedeniyle iki aracı kuruluşa 2 yıl işlem yasağı getirildi. Bu manipülatif hareketlerin yabancı finans kuruluşları tarafından değil, bu kurumlarda hesap açan ve piyasada “bıyıklı yabancı” olarak adlandırılan Türk yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtiliyor.

14 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Borsa İstanbul ve fonlarda son 3 ayda yaşanan para hareketlerini inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere merkezli Merrill Lynch International (MLI) ve İsviçre merkezli Century City Securities SA’nın şüpheli işlemlerini mercek altına aldı. Başsavcılık, Bank of America (BofA) bünyesinde faaliyet gösteren Merrill Lynch’in, manipülasyonla şişirildiği öne sürülen Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, IEYHO, Odine ve Peker GYO’nun da aralarında bulunduğu 21 hisse senedine milyarlarca liralık yatırım yaptığını belirledi. Merrill Lynch’in, kriz patlak vermeden günler önce söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını kapatarak 14 milyar lira kâr elde ettiği tespit edildi. Kurumun yatırım yaptığı hisselerin neredeyse tamamının, fiktif (kurgu) işlemlerle manipüle edildiği öne sürülen şirketlerden oluşması dikkat çekti.

İKİ YIL İŞLEM YASAĞI

İncelemelerde adı geçen bir diğer yabancı finans kuruluşu ise İsviçre merkezli Century City Securities SA oldu. SPK, 22 Ekim tarihli bülteninde, Borsa İstanbul’da ANELE koduyla işlem gören Anel Elektrik hisselerinde manipülatif işlemler tespit edildiğini duyurdu. Manipülasyona karıştığı iddia edilen 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, iki aracı kuruluşa Borsa İstanbul ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi. Yaptırım uygulanan kuruluşlardan biri fon soruşturmasının merkezinde yer alan Tera, diğeri ise Century City Securities SA oldu.

5 AYDA 15 KAT YÜKSELDİ

Manipüle edildiği öne sürülen ANELE hisseleri, nisan ayının başında 15 liradan işlem görürken fon krizinin patlak vermesinden birkaç gün önce, 8 Eylül’de tarihî zirvesine ulaşarak 225 lirayı gördü. Böylece hisse, yaklaşık 5 ayda 15 kat değer kazandı. Century City Securities SA’nın bu yükselişten ne kadar kazanç sağladığı ise henüz bilinmiyor.

İŞLEMİ ‘BIYIKLI YABANCILAR’ MI YAPTI?

Soruşturmada yanıtı aranan sorulardan biri de şüpheli işlemlerin yabancı finans kuruluşlarının kendi portföyleri üzerinden mi gerçekleştirildiği, yoksa bu kurumlarda hesap açan Türk yatırımcıların mı işlem yaptığı oldu. Milyarlarca dolarlık fonları yöneten küresel finans kuruluşlarının, likidite sıkıntısı yaşama riski bulunan, piyasada “sığ” olarak nitelendirilen, işlem hacmi ve derinliği düşük hisselere yatırım yapmadığı biliniyor. Fon soruşturmasında adı geçen hisselerin tamamı da ‘sığ tahta’ tanımına giriyor. Bu nedenle manipülatif işlemlerin, borsacıların ‘bıyıklı yabancı’ olarak nitelendirdiği, yabancı aracı kuruluşlarında hesabı bulunan yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bu paraların bu yabancılardan istenip istenmeyeceği merak konusu oldu.

'Bıyıklı yabancı'yı tespit etmek yıllar sürer

  • Türkiye’de borsada yabancı yatırımcılar; yabancı tüzel kişiler, bireysel yabancılar ve “bıyıklı yabancılar” olmak üzere üç grupta değerlendiriliyor. Yabancı aracı kurumlar, müşterilerinin emirlerini Borsa İstanbul’a iletirken bireysel yabancılar Türkiye’deki aracı kurumlar üzerinden işlem yapıyor. “Bıyıklı yabancılar” ise yurt dışındaki hesapları ve global yatırım kuruluşları aracılığıyla işlem gerçekleştiriyor. Bu yöntemde yatırımcının gerçek kimliği yerine yabancı şirket veya fon bilgileri görülüyor. Yurt dışında hesap bulundurmak suç olmasa da bu durum, hukuka aykırı işlemlerin denetlenmesini zorlaştırabiliyor. Gerçek faydalanıcının tespiti için uluslararası yazışmalar, mutabakat zaptı talepleri ve adli istinabe süreçleri gerektiğinden inceleme ve soruşturmalar yıllarca sürebiliyor.

Fon soruşturmasında Feridun ve Enver Geçgel'in mal varlığı tedbiri kaldırıldı: İade hesabına 5 milyar TL ödediler
Ekonomi
Fon soruşturmasında Feridun ve Enver Geçgel'in mal varlığı tedbiri kaldırıldı: İade hesabına 5 milyar TL ödediler
TDV'den fon iddialarına net cevap: Tasfiye edilen fonlarda varlığımız yok
Gündem
TDV'den fon iddialarına net cevap: Tasfiye edilen fonlarda varlığımız yok
Küresel piyasalar jeopolitik riskler ve yapay zeka endişeleriyle negatif seyrediyor
Ekonomi
Küresel piyasalar jeopolitik riskler ve yapay zeka endişeleriyle negatif seyrediyor

Başlıklar :Fon soruşturmasıhisseyabancı yatırımcı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026