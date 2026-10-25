Vergide dijital devrim

Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi denetiminde dijitalleşme kapsamında hayata geçirdiği 'İncelemeye Hazırlık Dosyası' (İHD) uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Müfettiş görevlendirilmeden sistem üzerinden yürütülen uygulamayla mükelleflere, vergi incelemesi öncesinde işlemlerini gözden geçirme, açıklama sunma ve gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı tanınıyor.

GÖNÜLLÜ UYUMA İNCELEME KOLAYLIĞI

İHD kapsamında riskli faturalarını kayıtlarından çıkararak düzeltme beyannamesi veren mükelleflerin bilgi ve belgeleri merkezi risk analiziyle değerlendiriliyor. Sahte belgeleri bilmeden kullandığını yeterli kanıtlarla ortaya koyan ve ayrıca incelemeye alınmasını gerektiren bir risk bulunmayan mükellefler, vergi incelemesine tabi tutulmadan süreci tamamlayabilecek. İlk uygulamada 1.126 mükellefin, kendilerine İHD kapsamında yazı gönderilmeden önce ilgili faturaları kayıtlarından çıkardığı tespit edildi. Müfettiş görevlendirmeden dijital ortamda yürütülen 'İncelemeye Hazırlık Dosyası' uygulamasında 5 bin 543 mükellefe ulaşıldı. Uygulama kapsamında 1.900 mükellef, 23,4 milyar liralık faturayı kayıtlarından çıkardı.

ZAMAN VE MALİYET KAYBINI ÖNLÜYOR

Mükelleflere gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamaları için olağan bilgi isteme yazılarına kıyasla daha uzun süre tanınırken, sistem üzerinden ayrıntılı yönlendirme yapılıyor. Böylece mükellefler, Vergi Müfettişi ile ayrıca yazışmaya ihtiyaç duymadan işlemlerini tamamlayabiliyor. Uygulamayla mükelleflerin zaman ve maliyet kaybının önlenmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve Vergi Müfettişlerinin mesailerini daha karmaşık ve yüksek riskli incelemelere ayırması amaçlanıyor. VDK, ilk sonuçlar doğrultusunda İHD uygulamasını geliştirerek sürdürmeyi planlıyor.

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