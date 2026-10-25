Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Vergide dijital devrim

Vergide dijital devrim

Uğur Duyan
04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Vergide dijital devrim
Arşiv.

Vergi Denetim Kurulu'nun müfettiş görevlendirmeden dijital ortamda yürüttüğü 'İncelemeye Hazırlık Dosyası' uygulamasında 5 bin 543 mükellefe ulaşıldı. Uygulama kapsamında 1.900 mükellef, 23,4 milyar liralık faturayı kayıtlarından çıkardı.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi denetiminde dijitalleşme kapsamında hayata geçirdiği 'İncelemeye Hazırlık Dosyası' (İHD) uygulamasını geliştirmeyi sürdürüyor. Müfettiş görevlendirilmeden sistem üzerinden yürütülen uygulamayla mükelleflere, vergi incelemesi öncesinde işlemlerini gözden geçirme, açıklama sunma ve gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı tanınıyor.

GÖNÜLLÜ UYUMA İNCELEME KOLAYLIĞI

İHD kapsamında riskli faturalarını kayıtlarından çıkararak düzeltme beyannamesi veren mükelleflerin bilgi ve belgeleri merkezi risk analiziyle değerlendiriliyor. Sahte belgeleri bilmeden kullandığını yeterli kanıtlarla ortaya koyan ve ayrıca incelemeye alınmasını gerektiren bir risk bulunmayan mükellefler, vergi incelemesine tabi tutulmadan süreci tamamlayabilecek. İlk uygulamada 1.126 mükellefin, kendilerine İHD kapsamında yazı gönderilmeden önce ilgili faturaları kayıtlarından çıkardığı tespit edildi. Müfettiş görevlendirmeden dijital ortamda yürütülen 'İncelemeye Hazırlık Dosyası' uygulamasında 5 bin 543 mükellefe ulaşıldı. Uygulama kapsamında 1.900 mükellef, 23,4 milyar liralık faturayı kayıtlarından çıkardı.

ZAMAN VE MALİYET KAYBINI ÖNLÜYOR

Mükelleflere gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamaları için olağan bilgi isteme yazılarına kıyasla daha uzun süre tanınırken, sistem üzerinden ayrıntılı yönlendirme yapılıyor. Böylece mükellefler, Vergi Müfettişi ile ayrıca yazışmaya ihtiyaç duymadan işlemlerini tamamlayabiliyor. Uygulamayla mükelleflerin zaman ve maliyet kaybının önlenmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve Vergi Müfettişlerinin mesailerini daha karmaşık ve yüksek riskli incelemelere ayırması amaçlanıyor. VDK, ilk sonuçlar doğrultusunda İHD uygulamasını geliştirerek sürdürmeyi planlıyor.



Bir kilo kıyma ve beş kilo unla başladı, dev bir kadın istihdamı üssü kurdu: Almanya ve Fransa kapısında kuyruk oldu
Ekonomi
Bir kilo kıyma ve beş kilo unla başladı, dev bir kadın istihdamı üssü kurdu: Almanya ve Fransa kapısında kuyruk oldu
Dağlardan toplayıp kuyulara gömüyorlar: Bin 100 tonluk rekolte bekleniyor, kilosu 210 TL'den alıcı buluyor
Ekonomi
Dağlardan toplayıp kuyulara gömüyorlar: Bin 100 tonluk rekolte bekleniyor, kilosu 210 TL'den alıcı buluyor
Dünyaca ünlü analistlerden altın fiyatları için kritik tahmin: Yükselişin başlaması için o seviyenin aşılması şart
Ekonomi
Dünyaca ünlü analistlerden altın fiyatları için kritik tahmin: Yükselişin başlaması için o seviyenin aşılması şart

Başlıklar :Vergidenetimekonomi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026