"Kışın ortasında mağdur olmamak için bakımları ertelemeyin"





Hem bireysel kombilerde hem de merkezi sistemlerde kış öncesi bakımın şart olduğunu ifade eden usta Hacıoğlu, "Evdeki kombilerimizin ya da merkezi sistem kazanlarımızın her zaman kışlık bakımlarını yapmamız gerekiyor. Bu hem doğa için, hem milli sermaye için, hem de bütçemiz ve cebimiz için gerekli olan bir şey. Çünkü cihazlarımıza ne kadar temiz ve güzel bakarsak hem cebimize yansır hem o kadar daha tüketimimiz düşer, daha verimli çalışır cihazlar...