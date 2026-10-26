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Çocuklar geleceği biriktiriyor

Çocuklar geleceği biriktiriyor

04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çocuklar geleceği biriktiriyor
Arşiv.

Türkiye’de 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının sayısı 1 milyon 744 bini aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 114,6 milyar liraya ulaştı. 2026’nın ilk sekiz ayında 103 binden fazla çocuk sisteme katıldı.

Türkiye’de ailelerin çocuklarının geleceği için yaptığı uzun vadeli tasarruflar büyümeye devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Ağustos 2026 itibarıyla 18 yaş altı BES katılımcılarının sayısı 1 milyon 744 bin 360’a ulaştı. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise 114,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutarın yaklaşık 93 milyar lirası katılımcıların birikimlerinden, 21,6 milyar lirası ise devlet katkısı fonlarından oluştu. Yılın ilk sekiz ayında 103 bin 378 çocuk sisteme dahil olurken, toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yaklaşık 29,6 milyar lira arttı.

UZUN VADELİ TASARRUF İÇİN

Çocukların küçük yaşlarda BES’e dahil edilmesi, uzun vadeli tasarruf için daha geniş bir zaman dilimi sunuyor. Ebeveynler, çocukları adına düzenli katkı payı ödeyerek üniversite eğitimi, ilk ev, iş hayatına başlangıç veya ilerleyen yaşlardaki diğer ihtiyaçlar için finansal bir kaynak oluşturmayı hedefleyebiliyor. Uzun yıllara yayılan birikim süreci, düzenli tasarruf alışkanlığının gelişmesine de katkı sağlıyor. Böylece BES, yalnızca geleceğe yönelik maddi bir güvence aracı değil, aynı zamanda aile içinde finansal planlama bilincinin gelişmesini destekleyen bir yöntem olarak öne çıkıyor.

DEVLET KATKISI ÖNEMLİ TEŞVİK

Sistemin önemli avantajlarından biri de devlet katkısı. Mevcut uygulamada, gerekli koşulları sağlayan katkı paylarının yüzde 20’si oranında devlet katkısı sağlanıyor. Devlet katkısı yıllık üst sınıra tabi tutulurken, bu tutarın tamamına hak kazanılması sistemde kalma süresi ve emeklilik koşulları gibi kriterlere bağlı bulunuyor. Bu destek, ailelerin kendi birikimlerine ek bir kaynak oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte BES’teki fon getirileri piyasa koşullarına göre değişebiliyor; dolayısıyla birikimlerin gelecekte ulaşacağı tutar önceden kesin olarak belirlenemiyor.

Ebeveynler için yatırım aracı

  • Uzmanlar, çocukları için BES düşünen ebeveynlerin katkı paylarını aile bütçelerine uygun belirlemelerinin, fonların risk ve getiri özelliklerini incelemelerinin ve sistemin kesinti ile çıkış koşullarını değerlendirmelerinin önemine dikkat çekiyor. Erken yaşta başlayan düzenli tasarruf, uzun vadede çocuğun eğitim ve yaşam hedeflerini destekleyebilecek bir finansal temel oluşturabiliyor. 18 yaş altı BES’e yönelik artan ilgi de ailelerin çocuklarının geleceğini planlarken uzun vadeli birikim araçlarına daha fazla önem verdiğini gösteriyor.

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Başlıklar :sigortaekonomiBES
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