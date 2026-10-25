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12 yaşındaki Türkiye birincisi hafızdan gençlere çağrı: "Namazları aksatmayın"
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Nisa Nur Çavuşoğlu
16:38, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 16:39, 25/10/2026, Pazar

12 yaşındaki Türkiye birincisi hafızdan gençlere çağrı: "Namazları aksatmayın"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Kur’an Kursları Arası Hafızlık Yarışması'nın Türkiye finalinde büyük bir başarıya imza atıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Hicret Kur'an Kursu öğrencisi 12 yaşındaki Hafız Abdullah Türkben, Türkiye birincisi oldu. İlçe, il ve bölge birinciliklerinin ardından Türkiye finalinde de ipi göğüsleyen Türkben, akranlarına ve gençlere 'namaz' çağrısında bulunurken 11 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı hafızlık sürecini, günlük disiplinini ve hissettiklerini Yeni Şafak'a anlattı.

Yarışma finalinde gösterdiği performansla takdir toplayan 12 yaşındaki Abdullah Türkben, hafızlık sürecinin zorlu ancak azimle aşılabilecek bir yolculuk olduğunu belirtti. Kendisine destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür eden Türkben, günlük temposunu şu sözlerle aktardı:

"12 yaşındayım ve hafızlığımı 11 ayda tamamladım. Zor bir süreçti ama çalışarak başardım. İmam hatipli olmaktan çok mutluyum; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanıma ve milletime faydalı bir birey olmayı hedefliyorum. Güne çok erken başlıyorum. Babam beni kursa giderken hocamızın alacağı durağa kadar götürüyor ve yolda o günkü dersimi babama okuyorum. Kursa varınca dersimi ilk veren her zaman ben oluyorum. Ardından sayfa sayfa sonraki derslerime hazırlanıyorum. Çalışmalarımı bitirince de kursumuzdaki PlayStation ve halı sahada vakit geçiriyorum."

"Milyonlarca insan başardı hiç korkmasınlar"

Hafızlık yapmak isteyen akranlarına ve gençlere tavsiyelerde bulunan Türkben, bu sürecin gözde büyütülmemesi gerektiğine dikkat çekti:

"Hafızlık çok zor bir şey değil. Milyonlarca insan bu Kur'an'ı ezberledi. Çalışırlarsa, okula ara verseler bile başarabileceklerini düşünüyorum; hiç korkmasınlar. Annem ve babam bana çok büyük destek oldu. Hafızlığa başlamadan önce babam bana küçük yaşta Kur'an okumayı öğretmiş, Yasin ve Tebareke surelerini ezberletmişti. Kursa geldiğimde zaten hazırdım."

Hafızlığın hayatına büyük bir disiplin kattığını vurgulayan Türkben; namaz kılma alışkanlığı kazandığını, büyüklerine saygı, hoşgörü ve engellilerle empati kurma bilincinin geliştiğini belirterek hafızlığını korumak isteyenlerin her gün bir cüz okuyarak hafızlıklarını taze tutabileceklerini sözlerine ekledi.

Hocası Ahmet Yıldırım: "155 hafız yetiştirdik Abdullah çok özel bir öğrenciydi"

Hicret Kur'an Kursu Öğreticisi Ahmet Yıldırım, kurs bünyesinde bugüne kadar 155 hafız yetiştirdiklerini ve Abdullah’ın gayretiyle öne çıkan özel bir öğrenci olduğunu belirtti.

Daha önce Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri çıkardıklarını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Elhamdülillah Rabbimiz bu mutluluğu bizlere ikram eyledi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Kullarımızdan seçtiklerimizi Kur'an'a mirasçı bıraktık' buyuruyor. Bugüne kadar kursumuzda 155 hafızımız Kur'an'ı ezberledi. Abdullah bunların içinde daha özel, daha gayretli öğrencilerimizdendi. Bu azminin sonucunda Rabbimiz ilk önce kurs birinciliği, ardından ilçe, il, bölge ve nihayetinde Türkiye birinciliğini nasip etti. Hicret Kur'an Kursu uzun yıllardır dereceler alan bir kurum. Gölcük ve Kocaeli halkına kursumuzu tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Ailesinin duaları ve desteği başarıyı getirdi

Abdullah’ın başarısıyla gurur duyan babası Saim Türkben, en büyük gayelerinin evlatlarının hayatına Kur'an ve sünneti hakim kılmak olduğunu ifade etti. Baba Türkben,
"Kur'an'ın ve sünnetin doğrultusunda bir hayat yaşaması bizim en büyük gayemizdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Bu mutluluğu bize dünyada yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu dünyadaki başarıyla birlikte ahirette de Mevlam bizi bu yoldan ayırmaz. Temennimiz ve duamız, evladımızın hafız olduğu gibi hafız kalabilmesi; ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil bir mümin olarak hayatını sürdürmesidir"
 dedi.

Anne Fatmanur Türkben ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Abdullah'ın başarısı Rabbimin büyük bir lütfu, ne kadar şükretsek az. Abdullah da bu süreçte sebeplere sarıldı, elinden gelen gayreti gösterdi. Abdullah daha karnıma düştüğü andan itibaren bu bizim duamızdı. Bugünleri bize gösterdiği için Rabbime şükürler olsun."
Başlıklar :HafızlıkHafızAbdullah Türkben
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