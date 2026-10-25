12 yaşındaki Türkiye birincisi hafızdan gençlere çağrı: "Namazları aksatmayın"
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Kur’an Kursları Arası Hafızlık Yarışması'nın Türkiye finalinde büyük bir başarıya imza atıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Hicret Kur'an Kursu öğrencisi 12 yaşındaki Hafız Abdullah Türkben, Türkiye birincisi oldu. İlçe, il ve bölge birinciliklerinin ardından Türkiye finalinde de ipi göğüsleyen Türkben, akranlarına ve gençlere 'namaz' çağrısında bulunurken 11 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı hafızlık sürecini, günlük disiplinini ve hissettiklerini Yeni Şafak'a anlattı.
Yarışma finalinde gösterdiği performansla takdir toplayan 12 yaşındaki Abdullah Türkben, hafızlık sürecinin zorlu ancak azimle aşılabilecek bir yolculuk olduğunu belirtti. Kendisine destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür eden Türkben, günlük temposunu şu sözlerle aktardı:
"Milyonlarca insan başardı hiç korkmasınlar"
Hafızlık yapmak isteyen akranlarına ve gençlere tavsiyelerde bulunan Türkben, bu sürecin gözde büyütülmemesi gerektiğine dikkat çekti:
Hafızlığın hayatına büyük bir disiplin kattığını vurgulayan Türkben; namaz kılma alışkanlığı kazandığını, büyüklerine saygı, hoşgörü ve engellilerle empati kurma bilincinin geliştiğini belirterek hafızlığını korumak isteyenlerin her gün bir cüz okuyarak hafızlıklarını taze tutabileceklerini sözlerine ekledi.
Hocası Ahmet Yıldırım: "155 hafız yetiştirdik Abdullah çok özel bir öğrenciydi"
Hicret Kur'an Kursu Öğreticisi Ahmet Yıldırım, kurs bünyesinde bugüne kadar 155 hafız yetiştirdiklerini ve Abdullah’ın gayretiyle öne çıkan özel bir öğrenci olduğunu belirtti.
Daha önce Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri çıkardıklarını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
Ailesinin duaları ve desteği başarıyı getirdi
Anne Fatmanur Türkben ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: