Sınır dışı edilmek istenmişti: Somalili işletmeci Ankara’ya diplomat olarak döndü

İsrail yeni soykırımcısını oyladı: Netanyahu’nun yerine kim gelecek?

Netanyahu’ya alternatif diye sunulan isimlerin hepsi soykırımsever, savaş yönetiminin içinden gelen isimler. Bu yüzden bu seçim, bir yönetim değişikliğinden çok soykırımı kimin sürdüreceğinin oylaması olarak görülüyor. Netanyahu’nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. Yani Gazze’deki soykırımı yöneten komuta kademesinin başı. Asker olan oğlu 2023’te Gazze’de öldürüldü. Bir diğer isim Naftali Bennett eski başbakan, sağ çizginin adamı. Listelerdeki Yair Lapid de yine eski başbakan, muhalefetin lideri. İsrail’de sandıkta verilen oyların tamamı sayıldı. Netanyahu 53 Muhalefet 48 Araplar 19 sandalye aldı. Ancak gereken sayı 61’di. Yani koalisyon şart. İki büyük rakip birbirine yanaşmıyor. Sonuçlar, Arap partilerin müzakerelerdeki ağırlığını artırabilir. Koalisyon kurulamazsa, üç ay sonra yeniden seçim gündeme gelir. O zamana kadar Netanyahu yeni bir kriz çıkarabilir ve seçmeni sandığa götürmek için her yolu deneyebilir.