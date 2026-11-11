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Nisa Nur Çavuşoğlu17:28, 11/11/2026, Çarşamba

Sınır dışı edilmek istenmişti: Somalili işletmeci Ankara’ya diplomat olarak döndü

Ankara Kızılay’da işlettiği restoran, tabela baskıları ve ruhsat iptaliyle gündemden düşmeyen Somalili Muhammed İsa Abdullah’ın hikayesi ezber bozan bir dönüşle tamamlandı. Türkiye’de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ortaklarıyla birlikte Ankara Kızılay’da Somali yemekleri sunan Saab Cafe’yi açan Abdullah, işletme sürecinde tabela boyatma baskıları, isim değişikliği talepleri ve yoğun polis denetimleriyle karşı karşıya kalmıştı. Oturma izninin iptal edilmesinin ardından başlattığı hukuki süreç devam ederken, 2022 yılında gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen ve 35 gün burada tutulan Abdullah, yaşanan süreçlerin ardından Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmıştı. Hakkında sınır dışı kararı verilen Muhammed İsa Abdullah, Türkiye’ye resmi bir görevle geri döndü. Abdullah, Somali’nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak atandı. Bir dönem sınır dışı kararıyla gündeme gelen işletmeci, artık ülkesini Türkiye’de diplomatik statüyle temsil ediyor.

Başlıklar :SomaliSomali BüyükelçisiMuhammed İsa Abdullah
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