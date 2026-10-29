, PerşembeG: Güncelleme: 17:45, 29/10/2026, Perşembe17:45, 29/10/2026
Soykırımın üzüntüsü Sena'nın saçlarını döktü
Gazze'deki Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki bir çadırda ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki Sena Rıdvan, savaşın getirdiği bombalamalar, yerinden edilme, açlık ve korku nedeniyle şiddetli travma yaşadı. Bu süreçte saçlarını, kaşlarını ve kirpiklerini tamamen kaybetti. Şiddetli dökülme sonrası ilaç tedavilerinden sonuç alınamadı. Yüz hatları değişen Sena, yaşadığı psikolojik baskı yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Sena ve babası Muhammed Rıdvan, küçük kızın yeniden sağlığına kavuşabilmesi, çocukluğunu yaşayabilmesi ve eğitimine devam edebilmesi için yurt dışında tedavi imkanı sağlanması adına yetkili kurumlara çağrıda bulundu.
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