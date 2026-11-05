ABD siyasetini sarsan Müslümanlar: Hepsinin ortak noktası Filistin

05/11/2026, Perşembe20:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
61

Bildirimler

Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi05 Kasım 2026 20:29 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi05 Kasım 2026 20:27 PerşembeSON DAKİKA
'Zehirlenme değil beyin kanaması' denmişti: Başsavcılık, Adli Tıp raporuna rağmen soruşturmayı kapatmadı05 Kasım 2026 20:11 PerşembeSON DAKİKA
Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir raporu ortaya çıktı05 Kasım 2026 19:48 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı05 Kasım 2026 19:24 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendiAfyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi'Zehirlenme değil beyin kanaması' denmişti: Başsavcılık, Adli Tıp raporuna rağmen soruşturmayı kapatmadıArif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir raporu ortaya çıktıAfyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Nisa Nur Çavuşoğlu19:03, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 19:17, 05/11/2026, Perşembe

ABD siyasetini sarsan Müslümanlar: Hepsinin ortak noktası Filistin

Filistin’e açık destek veren Müslüman isimler ABD siyasetine damga vurdu. Mısır kökenli Abdul El-Sayed, New York'un ilk Müslüman temsilcisi Filistin kökenli Aber Kawas, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman olan Darializa Avila Chevalier ve Gazze'de gönüllü doktorluk yapan Adam Hamawy İsrail lobisinin engellemelerine ve milyonluk harcamalarına rağmen seçimlerden zaferle çıktı.

ABD siyasetinde Filistin’e açık destek vermenin “siyasi intihar” sayıldığı yönündeki yaygın kanaat, dört ismin seçim başarısıyla sarsıldı.

"Gazzeli çocuklar vergilerimizle öldürülmemesin"

Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato önseçimini, Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens’a karşı yaklaşık 15 bin oy farkla kazandı.

Senatör Abdul El-Sayed ve eşi Sarah Jukaku

Yarışta 70 milyon dolar düzeyinde dış harcama yapıldığı belirtiliyor. El-Sayed, Filistinli çocukların “vergilerimizle öldürülmemesi” gerektiğini savunuyor ve İsrail’e ayrılan kaynakların sosyal harcamalara yönlendirilmesini istiyor. Kampanyasına Amerikalı Twitch yayıncısı Hasan Piker de destek verdi. Genel seçimde İsrail lobisinin açıkça desteklediği Cumhuriyetçi aday Mike Rogers’ın karşısına çıktı. 70 milyon dolara karşı sadece Müslüman iş adamlarının ve sevenlerinin bağışlarıyla 6 milyon dolarlık bir fon ile çalışmalarını yürüttü.

New York'tan Hamas'a selam gönderen Filistin asıllı Kawas ABD Temsilciler Meclisi'nde

Aber Kawas, New York Eyalet Senatosu seçimini kazanarak bu kürsüye seçilen ilk Filistinli Amerikalı oldu. Meclisteki ilk Müslüman kadın olarak da anılıyor. Kawas, Filistin’in insan haklarını savunmanın siyasi kariyeri bitireceği algısını yıktığını söylüyor.

Aber Kawas

Arkadaşlarından etkilenip Müslüman oldu

Darializa Avila Chevalier, Dominik kökenli, Demokratik Sosyalistler hareketinden 32 yaşındaki isim, New York’ta ABD Temsilciler Meclisi seçiminde zafer kazandı.

Darializa Avila Chevalier

Columbia Üniversitesi yıllarında Filistin protestolarına katıldı ve bu süreçte Müslüman oldu. Askeri yardımların kesilmesinin tek başına yetmediğini, Filistin halkının özgürlüğünün şart olduğunu söylüyor.

Gazze'deki çocukların yarsını saran ABD'li doktor

Adam Hamawy, Mısır doğumlu plastik cerrah, 2024'te Gazze’de yaralıları tedavi etti.

Adam Hamawy

Refah Kapısı’nın kapanmasıyla bir süre orada mahsur kaldı. Dönüşünde kampanyasını “Bombalar değil, sağlık hizmetleri” sloganıyla yürüttü. New Jersey’de Kongre’ye girerek eyaletin ilk Müslüman Kongre üyesi oldu. Hamawy, Gazze’den döndükten sonra kapı kapı dolaştı. ABD halkının vergileriyle finanse edilen İsrail soykırımının Gazze’deki insanlara neler yaptığını anlattı. İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım savaşı” olarak adlandıran Hamawy, Gazze’den döndükten sonra Washington’daki siyasetçilerin oradaki dramı görmezden gelmesini engellemek için Kongre üyesi olmaya bu yüzden karar verdi. Şimdi ABD Kongresi'nde Gazze halkının sesi olacak.

Başlıklar :Darializa Avila ChevalierAdam HamawyAber KawasAbdul El-SayedNew York
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

ABD siyasetini sarsan Müslümanlar: Hepsinin ortak noktası Filistin
Senatör Abdul El-Sayed ve eşi Sarah Jukaku
Aber Kawas
Darializa Avila Chevalier
Adam Hamawy
1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet