ABD siyasetini sarsan Müslümanlar: Hepsinin ortak noktası Filistin

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ABD siyasetinde Filistin’e açık destek vermenin “siyasi intihar” sayıldığı yönündeki yaygın kanaat, dört ismin seçim başarısıyla sarsıldı.

"Gazzeli çocuklar vergilerimizle öldürülmemesin"

Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato önseçimini, Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens’a karşı yaklaşık 15 bin oy farkla kazandı.

Senatör Abdul El-Sayed ve eşi Sarah Jukaku

Yarışta 70 milyon dolar düzeyinde dış harcama yapıldığı belirtiliyor. El-Sayed, Filistinli çocukların “vergilerimizle öldürülmemesi” gerektiğini savunuyor ve İsrail’e ayrılan kaynakların sosyal harcamalara yönlendirilmesini istiyor. Kampanyasına Amerikalı Twitch yayıncısı Hasan Piker de destek verdi. Genel seçimde İsrail lobisinin açıkça desteklediği Cumhuriyetçi aday Mike Rogers’ın karşısına çıktı. 70 milyon dolara karşı sadece Müslüman iş adamlarının ve sevenlerinin bağışlarıyla 6 milyon dolarlık bir fon ile çalışmalarını yürüttü.

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New York'tan Hamas'a selam gönderen Filistin asıllı Kawas ABD Temsilciler Meclisi'nde

Aber Kawas, New York Eyalet Senatosu seçimini kazanarak bu kürsüye seçilen ilk Filistinli Amerikalı oldu. Meclisteki ilk Müslüman kadın olarak da anılıyor. Kawas, Filistin’in insan haklarını savunmanın siyasi kariyeri bitireceği algısını yıktığını söylüyor.

Aber Kawas

Arkadaşlarından etkilenip Müslüman oldu

Darializa Avila Chevalier, Dominik kökenli, Demokratik Sosyalistler hareketinden 32 yaşındaki isim, New York’ta ABD Temsilciler Meclisi seçiminde zafer kazandı.

Darializa Avila Chevalier

Columbia Üniversitesi yıllarında Filistin protestolarına katıldı ve bu süreçte Müslüman oldu. Askeri yardımların kesilmesinin tek başına yetmediğini, Filistin halkının özgürlüğünün şart olduğunu söylüyor.

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Gazze'deki çocukların yarsını saran ABD'li doktor

Adam Hamawy, Mısır doğumlu plastik cerrah, 2024'te Gazze’de yaralıları tedavi etti.

Adam Hamawy

Refah Kapısı’nın kapanmasıyla bir süre orada mahsur kaldı. Dönüşünde kampanyasını “Bombalar değil, sağlık hizmetleri” sloganıyla yürüttü. New Jersey’de Kongre’ye girerek eyaletin ilk Müslüman Kongre üyesi oldu. Hamawy, Gazze’den döndükten sonra kapı kapı dolaştı. ABD halkının vergileriyle finanse edilen İsrail soykırımının Gazze’deki insanlara neler yaptığını anlattı. İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım savaşı” olarak adlandıran Hamawy, Gazze’den döndükten sonra Washington’daki siyasetçilerin oradaki dramı görmezden gelmesini engellemek için Kongre üyesi olmaya bu yüzden karar verdi. Şimdi ABD Kongresi'nde Gazze halkının sesi olacak.