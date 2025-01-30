Korsan yeminde karar günü: Yüksek Disiplin Kurulu kararının bugün onaya sunulması bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili "Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.
“(YDK'ye sevk edilen teğmenler) Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz.”
Teğmenlerin korsan yemini
30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yemin krizi, gündemdeki yerini koruyor. Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü. Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.