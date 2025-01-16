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Korsan yemin eden kılıçlı 'teğmenler' için karar günü

Korsan yemin eden kılıçlı 'teğmenler' için karar günü

10:0716/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
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Kara Harp Okulu'ndaki bir grup teğmen mezuniyet töreni sırasında askeri disiplin kurallarına aykırı bir şekilde yemin etmişti
Kara Harp Okulu'ndaki bir grup teğmen mezuniyet töreni sırasında askeri disiplin kurallarına aykırı bir şekilde yemin etmişti

Kara Harp Okulu’ndaki korsan kılıçlı yemin töreninin ardından Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın bugün açıklanması planlanıyor.

30 Ağustos’taki
Kara Harp Okulu
mezuniyet törenindeki yemin krizi, gündemdeki yerini koruyor.

Mezun olan teğmenlerin resmi yeminin yanında, kılıç çatarak
"Mustafa Kemal’in askerleriyiz"
sloganları eşliğinde farklı bir yemin metni okumasıyla başlayan tartışmalar, alevlenerek büyüdü.

Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.





Karar açıklanacak


Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün karar verilecek.



Teğmenler ve avukatları, Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) sözlü savunmalarını yapacak.


Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.



#Teğmenler
#Kara Harp Okulu
#yemin

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