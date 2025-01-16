Korsan yemin eden kılıçlı 'teğmenler' için karar günü

Kara Harp Okulu’ndaki korsan kılıçlı yemin töreninin ardından Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın bugün açıklanması planlanıyor.
Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.
Karar açıklanacak
Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün karar verilecek.
Teğmenler ve avukatları, Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) sözlü savunmalarını yapacak.
Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.