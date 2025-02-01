Beş teğmen ve üç amire ihraç

Kara Harp Okulu’nda geçen yıl ağustos ayında yaşanan kılıçlı korsan yemin töreniyle ilgili karar verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, töreni organize eden teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç’ın TSK’yla ilişiğini kesti. Milli Savunma Bakanlığı da KHO’da binbaşı rütbesindeki “bölük”, yarbay rütbesindeki “tabur” ve albay rütbesindeki “alay komutan vekili”ni ihraç etti.
Kara Harp Okulu’nda yaşanan kılıçlı yemin skandalı nedeniyle 5 teğmen ile binbaşı, yarbay ve albay olmak üzere 3 amir de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında bir grup teğmenin kılıçlı yemini kamuoyunda büyük tepki yaratmış, ardından haklarında disiplin süreci başlatılmıştı. 16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararı onaylanmasının ardından dün kamuoyu ile paylaşıldı.
'MÜESSES DİSİPLİN' VURGUSU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası’ verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”
3 AMİR DE TSK’DAN ATILDI
YDK’nın kararı ile teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç’ın TSK ile ilişiği kesildi. Ayrıca teğmenlerin komutanları Alay Komutanı Vekili Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk de TSK'dan ihraç edildi.