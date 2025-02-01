Beş teğmen ve üç amire ihraç

Kara Harp Okulu’nda yaşanan kılıçlı yemin skandalı nedeniyle 5 teğmen ile binbaşı, yarbay ve albay olmak üzere 3 amir de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında bir grup teğmenin kılıçlı yemini kamuoyunda büyük tepki yaratmış, ardından haklarında disiplin süreci başlatılmıştı. 16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararı onaylanmasının ardından dün kamuoyu ile paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası’ verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”