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Teğmenler mutlak itaati bozdular

Teğmenler mutlak itaati bozdular

Canberk Doğan
04:007/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin ‘mutlak itaat’i bozdukları için cezalandırıldığı bildirildi. MSB kaynakları, “Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi TSK’ya atılabilecek en büyük iftiralardan biridir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 5 teğmenin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç kararına ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar “Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar” dedi.

İÇERİKLE İLGİLİ DEĞİL

Sürecin hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, “Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu. Olayın gerçekler üzerinden değil bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışıldığına dikkat çeken kaynaklar, “Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir” dedi.

SURİYE'DE YENİ ÜSLERİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’ye iki yeni askeri üs kuracağına dair iddialara da açıklık getirdi. Kaynaklar “Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken” dedi. Türkiye’ye ait bir korvetin Girit Adası açıklarında deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiğine yönelik haberlere de değinen kaynaklar, “Hak ve menfaatlerimizin bulunduğu alanlarda Yunanistan’ın oldu-bitti şeklinde icra etmeye çalıştığı faaliyetlere geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerekli müdahaleyi yaparız” bilgisini paylaştı.



#Teğmen
#Korsan Yemin
#TSK

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