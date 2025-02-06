Teğmenlerin davasında çelişkiler: Dört üye nasıl görmedi

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta yapılan mezuniyet törenindeki kılıçlı korsan yemine ilişkin disiplin süreci tamamlanarak 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihracına karar verildi. Teğmenlerin tören öncesi WhatsApp yazışmaları ve verdikleri ifadeler incelendiğinde, çelişki ve yalanlar dikkat çekiyor.

“CEMAAT YAFTASI” GEREKÇESİ

Dosyada yer alan bilgilere göre, teğmenler 13 Ağustos 2024 tarihinden itibaren mezuniyet töreninde ant okumak için çeşitli makamlara defalarca başvurdu ancak reddedildi. Kara Harp Okulu Dekanı Prof. İbrahim Ethem Atanur’a verilen ilk savunmada yalanlar başladı. İfadesinde teğmenlerle görüştüğünü aktaran Atanur, “Ben dereceye giren Ebru Teğmen’e, 'Bunu niçin yaptınız' diye sordum. O da, 'Bizim üzerimizde cemaat yaftası vardı. Bunu üzerimizden kaldırmak için bu yemini yapmamız gerekiyordu. Basın varken kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşündük' dedi” sözlerine yer verdi.

YAZIŞMALAR “ORGANİZE” DİYOR

Eylemin organize olduğunu gösteren diğer bir kanıt ise tören öncesi oluşturulan WhatsApp grubundaki yazışmalar. Eroğlu, burada devre birincisi olması nedeniyle kılıç çatma faaliyeti sırasında hazırladıkları yeminin kendisi tarafından okunması için yardım istedi. Bunun üzerine Teğmen Talip İzzet Akarsu, tabur WhatsApp duyuru grubuna, törenin resmi bölümünden sonra teğmenlerin sahada toplanması yönünde mesaj attı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eroğlu daha sonraki savunmasında ise “O anki gurur ve heyecanla ortaya çıktım ve subay andını okumaya başladım. Bu kesinlikle planlı bir faaliyet değildi. Subay andını okumak aklımda vardı ama yeri ve zamanı konusunda bir planım veya düşüncem yoktu. Tabur bahçesi içinde bile olabilirdi. Arkadaşlarımın halihazırda toplanmış olduğunu görünce ve bir daha böyle toplanamayacağımızı düşünerek andı okumak istedim ve okudum. Arkadaşlarım da bana eşlik etti” dedi.

TEĞMENLER LEHİNE ŞERH!

Hem WhatsApp yazışmaları hem de teğmenlerin çelişkili ifadeleri ortadayken, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Korgeneral T.A.'nın da aralarında bulunduğu YDK üyelerinden Hakim Albay M.G., Personel Albay M.A.T. ve Tuğgeneral H.T. ihraç kararına şerh düştü. Karşı oy gerekçesinde ortak gerekçeye imza atan YDK üyeleri, 30 Ağustos resmi töreninde de yürürlükteki yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde “malum ve muayyen” hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı savunuldu.

Resmi törenin bitiminde “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” söylemi ile okunan andın içeriğinin, Anayasa'nın 2’nci maddesi ile Harp Okulları Kanunu'nun maddeleri dikkate alındığında, hukuka aykırılık teşkil etmediği aktarılan karşı oy yazısında, “Bir önceki gece yapılan kutlamada bir kısım Harbiyelilerce söz konusu andın plansız şekilde de olsa okunması hususu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, personelin eyleminin devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezasını gerektirir 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini de oluşturmayacağı” görüşüne

yer verildi.

İHRACI GEREKTİRMEZMİŞ

Karşı oy yazısının devamında, şu ifadeler kullanıldı: “Aksi yöndeki kabulün orantılılık, gereklilik ve elverişlilik alt ilkelerini içeren 'ölçülülük' ilkesine uygun olamayacağı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği, bu nedenle personel hakkında 'Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezası' verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği vicdani kanaatinde olduğumuzdan, aksi yöndeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmadık.”







