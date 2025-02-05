TSK'dan ihraç kararının gerekçesi 'disiplinsizlik'

Korsan yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç kararının ayrıntılı gerekçesinin ‘disiplinsizlik’ olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), korsan yemin nedeniyle TSK’dan ilişiği kesilen 5 teğmen ile 3 disiplin amirine ilişkin gerekçeli kararını yazılı olarak ilgililere tebliğ etti.

ÖNCEDEN PLANLANMIŞ

47 sayfalık gerekçeli kararda, teğmenlerin tören sonrası okudukları yemin metninin önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirlerinin talebi reddetmesine rağmen emirlerin aksine hareket edildiği ifade edildi. Kararda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin millet nezdindeki itibarı zedelenmiş, toplumda ayrışmaya neden olunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünün, protesto niteliğinde bir eylemde kullanılması disiplin suçu teşkil etmektedir” denildi. Ayrıca, geleneksel andın kaldırılmasının ardından bu metnin okunmasının, “TSK’nın tartışılmasına yol açan, toplumda ordunun temel değerleriyle ilgili yanlış algılar oluşturabilecek bir davranış olduğuna” dikkat çekildi.

KARŞI OY SEBEBİ BELLİ OLDU

Karar 4’e karşı 5 oy ile alındı. Karara karşı çıkan 4 YDK üyesi karşı oy gerekçelerinde, resmi törenin ardından yapılan bu eylemin herhangi bir disiplin suçuna dayanak oluşturamayacağını belirtti.







