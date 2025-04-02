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Kılıç çeken 2 teğmen daha dava açtı

Kılıç çeken 2 teğmen daha dava açtı

Oğuzhan Ürüşan
04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin ve emir-komuta zincirini açıkça ihlal eden eylemler nedeniyle, TSK Disiplin Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu teğmenler hakkında ayırma cezası vermişti.
Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin ve emir-komuta zincirini açıkça ihlal eden eylemler nedeniyle, TSK Disiplin Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu teğmenler hakkında ayırma cezası vermişti.

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı korsan yemin nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen de yeniden göreve dönebilmek için yargı yoluna başvurdu. Ordudan ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş daha önce dava açmışlardı. En son Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Eroğlu ile birlikte İzzet Talip Akarsu da yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu törenden sonra yayımladığı açıklamada, “müesses disiplinin muhafazası ve idamesinin” Silahlı Kuvvetler için vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştı.


#teğmen
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