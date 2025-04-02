Kılıç çeken 2 teğmen daha dava açtı

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı korsan yemin nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen de yeniden göreve dönebilmek için yargı yoluna başvurdu. Ordudan ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş daha önce dava açmışlardı. En son Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Eroğlu ile birlikte İzzet Talip Akarsu da yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu törenden sonra yayımladığı açıklamada, “müesses disiplinin muhafazası ve idamesinin” Silahlı Kuvvetler için vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştı.