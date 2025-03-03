Korsan yemin sonrası TSK'dan ihraç edilmişlerdi: Mansur Yavaş 2 subayı ABB'de işe aldı

Korsan yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Topsakal ANFA Güvenlik, Türkoğlu ise ANKET A.Ş’de çalışıyor.
Kara Harp Okulu’nda yaşanan kılıçlı korsan yemin skandalı sonrası haklarında ihraç kararı verilen iki komutan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki iki farklı şirkette göreve başladı.
İki ayrı şirkete genel müdür yardımcısı oldular
Ağustos 2023'teki Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlarını çekerek korsan yemin eden beş teğmen ile birlikte üç komutana, TSK'dan ihraç edilme cezası verilmişti. İhraç edilen komutanlardan Albay Alper Topsakal, ABB’ye ait ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atanırken, Yarbay Halit Türkoğlu ise ANKET A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.
İslam düşmanlarını da işe almıştı
Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan subayların koğuşlarını basan, kurdukları WhatsApp grubunda Müslüman teğmenleri fişleyen, Allah’a, Kur’ân’a, Peygamber’e ve diğer kutsal değerlere küfreden 4 teğmen de TSK’dan ihraç edilmiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş bu teğmenleri de belediyede işe almıştı.