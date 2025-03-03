Korsan yemin sonrası TSK'dan ihraç edilmişlerdi: Mansur Yavaş 2 subayı ABB'de işe aldı

Ağustos 2023'teki Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlarını çekerek korsan yemin eden beş teğmen ile birlikte üç komutana, TSK'dan ihraç edilme cezası verilmişti. İhraç edilen komutanlardan Albay Alper Topsakal, ABB’ye ait ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atanırken, Yarbay Halit Türkoğlu ise ANKET A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.