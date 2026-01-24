



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin emekli istismarına tepki: 'Önce belediyede maaşları ödeyin' Gündem / Politika





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

'MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.

500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.

'3 YILDIR NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?'

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum.

Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

'ÇALIŞANLARINIZIN MAAŞLARINI ÖDESENİZ YA!'

Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür efendi. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız.

Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor. Bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar. Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya.

'BİZİMLE LAF DEĞİL ESER YARIŞTIRIN'

Daha önce defalarca söyledim. Bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Ülkemizle kazandırdığımız hizmetler ve projelerle konuşuyoruz. Yapabiliyorsanız siz de eserlerinizle, hizmetlerinizle konuşun. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz ondan bahsedin. Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın. Buradan Ege'nin incisinden sesleniyorum; nasıl 455 bin konutu yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da yapacağız.

Bugün ayrıca farklı mahallerimizde tamamlanan konut ve işyerlerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık, yapımı devam eden 4 hizmet bahçesinin daha yapımına devam ediyoruz.

Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her bakımından Aydın'a layık bir hastane olacak. 65,5 milyar liralık yatırım değerindeki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Benim Aydınlı kardeşimiz birinci sınıf sağlık hizmetini kendi şehrinde alacak.

Aydınlı kardeşlerimizin Topuklu Efesi Özlem Çerçioğlu başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Yatırımlarımızda emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.

'SURİYE HIZLA TOPARLANIYOR'

Bölgemizde ve dünyada yaşana hadiseleri sizlerde takip ediyorsunuz. İkinci Dünya savaşı sonrasında kurulan düzen çatırdıyor. Yıllardır konforlu bir coğrafyada yaşayan ülkeler ilk defa hayatın gerçek yüzüyle karşılaşıyorlar.

Davos'taki tartışmalara baktığımızda yaptığımız eleştirilerin Batı dünyasında da yapıldığını görüyoruz. Bizi acımasızca eleştirenler bize şimdi hak veriyorlar. Suriye'de 13,5 yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar, Türkiye Ortadoğu bataklığına batıyor dediler. Peki sonuçta ne oldu. Zalim rejim devrildi, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şimdi Suriye hızla toparlanıyor.

'MİLYONLAR CIVIL CIVIL TÜRKÇE KONUŞUYOR'

Terör örgütleri işkal ettikleri yerlerden yavaş yavaş çıkıyorlar. DEAŞ denilen terör örgütüyle olan mücadele eskisinden daha güçlü hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gerekliliğini yerine getirmenin meyvelerini topluyoruz. Milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör örgütü ortadan kalkınca bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye kazanacak. İslam kardeşliği bağlamında bölgedeki ülkelerle bir araya geleceğiz. Kutuplaşma, kamplaşma bize ve bölgemize bir şey getirmez. Coğrafyamıza sadece hüzün, göz yaşı getirir.