Bozcaada feribot seferlerine hava muhalefeti

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.