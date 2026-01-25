Yeni Şafak
Bozcaada feribot seferlerine hava muhalefeti

18:1825/01/2026, Pazar
IHA
Olumsuz hava şartları deniz trafiğini olumsuz etkiledi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



