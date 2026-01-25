Yoğun sis Çanakkale Boğazı’nı durdurdu: Gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

1 /4 Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

2 /4 Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

3 /4 Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.