1915 Çanakkale Köprüsü sisler içinde görenleri mest etti

13:33 25/01/2026, Pazar
IHA
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis bulutu geçişi sırasında dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle mest etti.

Çanakkale’de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

 Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle adeta büyüledi.




