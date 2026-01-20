Yeni Şafak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak: İşte 5 günlük hava durumu

08:0820/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Soğuk ve karlı havanın etkisinde olan yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıkları hızla yükselecek. Yoğun kar yağışının yaşandığı batı bölgelerinde kar yağışı etkisini kaybedecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artışa geçeceği öngörülüyor.


Yapılan değerlendirmelerde salı gününden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer ise üzerine çıkacağı belirtildi.



SICAKLIKLAR TÜRKİYE GENELİNDE ARTACAK


Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.


Batı ve iç kesimlerde havanın yumuşaması, doğu bölgelerde kış şartlarının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Doğu Anadolu ve çevresinde yer yer kar yağışlarının devam edeceği, ancak yağışların önceki günlere kıyasla daha zayıf ve aralıklı olacağı belirtiliyor.


Cumartesi gününden itibaren doğu bölgelerde de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması ve mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.



