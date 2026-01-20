İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak: İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artışa geçeceği öngörülüyor.





Yapılan değerlendirmelerde salı gününden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer ise üzerine çıkacağı belirtildi.



