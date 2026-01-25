Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önüne el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar oluşmazken; Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada maskeli iki şüphelinin kaçtığını bildirdi.
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önüne el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Yüzleri maskeli iki şahıs kaçtı
Açıklamada, olayın 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında, emniyet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldiği belirtildi.
Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şahsın patlayıcıyı attıktan sonra olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıklarının tespit edildiği ifade edildi.
Herhangi bir hasar oluşmadı
Olay yeri ve çevresinde uzman ekiplerce yapılan çalışmalarda, el yapımı patlayıcının herhangi bir hasara yol açmadığının belirlendiği kaydedildi.
Valilik açıklamasında, faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların güvenlik birimleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.