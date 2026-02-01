Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Antalya ve Burdur'daki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Antalya ve Burdur'daki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

14:251/02/2026, Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya'da ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



