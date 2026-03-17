TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ! Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul TOKİ Kura Tarihi Açıklandı Mı, Ne Zaman Çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak konutlar için kura sürecine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Megakentte yoğun talep gören proje için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedefleyen projede İstanbul’un farklı ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları ise e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
İstanbul TOKİ kura tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul TOKİ kura çekilişine dair;
"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız' açıklamasında bulundu.
500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL BAŞVURU KABUL VE RET LİSTESİ
İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlanırken, şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler ile diğer kategori başvuruları arasında hak sahipliğine uygun bulunanların listesi netleşti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’daki sosyal konut başvurularına ilişkin değerlendirme sürecini tamamlayarak başvurusu reddedilenlerin isim listesini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı