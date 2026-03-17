Trump'tan NATO'ya İran serzenişi: Hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin Orta Doğu’daki İran operasyonuna katılmak istemediklerini ABD’ye bildirdiğini açıkladı.

Trump, “NATO ‘müttefiklerimizin’ çoğu, Orta Doğu’daki terörist İran rejimine karşı yürüttüğümüz askeri operasyona dahil olmak istemedikleri konusunda ABD’yi bilgilendirdi” dedi.

“NATO’yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm”

Müttefiklerine yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, “Bu eylemlerine şaşırmış değilim; çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO’yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar, özellikle ihtiyaç anında bizim için hiçbir şey yapmayacaklar” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik operasyon hakkında da konuşan Trump, “Neyse ki İran ordusunu yerle bir ettik, donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar ve radarları yok oldu ve belki de en önemlisi, neredeyse her seviyedeki liderleri yok oldu” dedi.

“Artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok”

Trump, elde edilen sonuçların ardından müttefik desteğine ihtiyaç duymadıklarını vurgulayarak, “Elde ettiğimiz bu büyük askeri başarı sayesinde, artık NATO ülkelerinin yardımına ‘ihtiyacımız’ kalmadı ve bunu arzulamıyoruz da. Zaten hiçbir zaman ihtiyacımız olmamıştı” diye konuştu.

Aynı yaklaşımın diğer müttefikler için de geçerli olduğunu belirten Trump, “Aynı durum Japonya, Avustralya veya Güney Kore için de geçerli” dedi.

Trump, sözlerini “Dünyanın açık ara en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı olarak konuşuyorum: Hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok!” ifadeleriyle tamamladı.