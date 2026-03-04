Trump: İspanya ile ticari ilişkileri keseceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya ilişkin değerlendirmesinde, “İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” ifadelerini kullandı.