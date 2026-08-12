7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: İstanbulluların çilesi M7 metrosu ne zaman açılacak?
İstanbul ulaşımının en önemli can damarlarından biri olan ve günde 2 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki kriz, aradan geçen aylara rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Megakentin tam merkezinde, vatandaşın ulaşım süresini 7 dakikadan 35 dakikaya çıkaran ve adeta çileye dönüşen bu tablo, Nisan ayından bu yana devam ediyor.
Günde iki milyonu aşkın yolcuya hizmet veren ve İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, yeraltı sularının yol açtığı tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Nisan ayından bu yana kapalı olan Mecidiyeköy-Nurtepe güzergahında süren yoğun mesainin ardından, milyonlarca vatandaş bölgenin kilit toplu taşıma hatlarından olan M7 metrosunun açılacağı tarihi merak ediyor.
Yeraltı suları rayları tahrip etti
İstanbul'da nisan ayında etkili olan şiddetli yağışlar, yeraltı suyu akışını artırarak metro hattının altyapısında ciddi bir çökmeye neden olmuştu. Meydana gelen bu zemin deformasyonu sebebiyle rayların ağır hasar görmesi, 27 Nisan tarihi itibarıyla Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki seferlerin zorunlu olarak durdurulmasını beraberinde getirdi.
Hattın en yoğun durakları arasında yer alan Çağlayan ve Kâğıthane istasyonlarının hizmete kapatılması, bölgedeki günlük ulaşım dinamiklerini de temelden değiştirdi.
Ulaşım süresi beşe katlandı
Kapanan istasyonların yarattığı mağduriyeti gidermek amacıyla İBB tarafından devreye sokulan ücretsiz otobüs seferleri bulunuyor. Ancak yer altından sağlanan ulaşımın yerini yüzey trafiğinin alması, seyahat sürelerinde ciddi bir artışa neden oldu. Normal şartlarda metro ile sadece 6 ila 7 dakika gibi kısa bir sürede geçilen Mecidiyeköy-Nurtepe hattı, mevcut otobüs seferleriyle 30 ila 35 dakika sürmeye başladı.
M7 metrosu ne zaman hizmete açılacak?
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattaki deformasyonun nisan ayındaki yoğun yağışların bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı. Sahadaki fiili çalışmalar hakkında detayları paylaşan İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise onarım sürecinin aralıksız sürdüğünün altını çizdi.
Eryılmaz, hattın deforme olan yaklaşık 60 metrelik kritik kısmında yürütülen kırım operasyonunu tamamlamak üzere olduklarını belirterek, güzergahın yeniden tam kapasiteyle hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti ancak açılış için kesin tarihi duyurmadı.
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