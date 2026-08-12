Anasayfa
Gündem
7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: İstanbulluların çilesi M7 metrosu ne zaman açılacak?

7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: İstanbulluların çilesi M7 metrosu ne zaman açılacak?

11:48, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
7 dakikalık yol 35 dakikaya çıktı: İstanbulluların çilesi M7 metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul ulaşımının en önemli can damarlarından biri olan ve günde 2 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki kriz, aradan geçen aylara rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Megakentin tam merkezinde, vatandaşın ulaşım süresini 7 dakikadan 35 dakikaya çıkaran ve adeta çileye dönüşen bu tablo, Nisan ayından bu yana devam ediyor.

Günde iki milyonu aşkın yolcuya hizmet veren ve İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, yeraltı sularının yol açtığı tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Nisan ayından bu yana kapalı olan Mecidiyeköy-Nurtepe güzergahında süren yoğun mesainin ardından, milyonlarca vatandaş bölgenin kilit toplu taşıma hatlarından olan M7 metrosunun açılacağı tarihi merak ediyor.

Günde iki milyonu aşkın yolcuya hizmet veren ve İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, yeraltı sularının yol açtığı tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Nisan ayından bu yana kapalı olan Mecidiyeköy-Nurtepe güzergahında süren yoğun mesainin ardından, milyonlarca vatandaş bölgenin kilit toplu taşıma hatlarından olan M7 metrosunun açılacağı tarihi merak ediyor.

Yeraltı suları rayları tahrip etti

İstanbul'da nisan ayında etkili olan şiddetli yağışlar, yeraltı suyu akışını artırarak metro hattının altyapısında ciddi bir çökmeye neden olmuştu. Meydana gelen bu zemin deformasyonu sebebiyle rayların ağır hasar görmesi, 27 Nisan tarihi itibarıyla Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki seferlerin zorunlu olarak durdurulmasını beraberinde getirdi.

Yeraltı suları rayları tahrip ettiİstanbul'da nisan ayında etkili olan şiddetli yağışlar, yeraltı suyu akışını artırarak metro hattının altyapısında ciddi bir çökmeye neden olmuştu. Meydana gelen bu zemin deformasyonu sebebiyle rayların ağır hasar görmesi, 27 Nisan tarihi itibarıyla Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki seferlerin zorunlu olarak durdurulmasını beraberinde getirdi.

Hattın en yoğun durakları arasında yer alan Çağlayan ve Kâğıthane istasyonlarının hizmete kapatılması, bölgedeki günlük ulaşım dinamiklerini de temelden değiştirdi.

Hattın en yoğun durakları arasında yer alan Çağlayan ve Kâğıthane istasyonlarının hizmete kapatılması, bölgedeki günlük ulaşım dinamiklerini de temelden değiştirdi.

Ulaşım süresi beşe katlandı

Kapanan istasyonların yarattığı mağduriyeti gidermek amacıyla İBB tarafından devreye sokulan ücretsiz otobüs seferleri bulunuyor. Ancak yer altından sağlanan ulaşımın yerini yüzey trafiğinin alması, seyahat sürelerinde ciddi bir artışa neden oldu. Normal şartlarda metro ile sadece 6 ila 7 dakika gibi kısa bir sürede geçilen Mecidiyeköy-Nurtepe hattı, mevcut otobüs seferleriyle 30 ila 35 dakika sürmeye başladı.

Ulaşım süresi beşe katlandıKapanan istasyonların yarattığı mağduriyeti gidermek amacıyla İBB tarafından devreye sokulan ücretsiz otobüs seferleri bulunuyor. Ancak yer altından sağlanan ulaşımın yerini yüzey trafiğinin alması, seyahat sürelerinde ciddi bir artışa neden oldu. Normal şartlarda metro ile sadece 6 ila 7 dakika gibi kısa bir sürede geçilen Mecidiyeköy-Nurtepe hattı, mevcut otobüs seferleriyle 30 ila 35 dakika sürmeye başladı.

M7 metrosu ne zaman hizmete açılacak?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattaki deformasyonun nisan ayındaki yoğun yağışların bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı. Sahadaki fiili çalışmalar hakkında detayları paylaşan İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise onarım sürecinin aralıksız sürdüğünün altını çizdi. 

M7 metrosu ne zaman hizmete açılacak?İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, hattaki deformasyonun nisan ayındaki yoğun yağışların bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı. Sahadaki fiili çalışmalar hakkında detayları paylaşan İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise onarım sürecinin aralıksız sürdüğünün altını çizdi.&nbsp;

Eryılmaz, hattın deforme olan yaklaşık 60 metrelik kritik kısmında yürütülen kırım operasyonunu tamamlamak üzere olduklarını belirterek, güzergahın yeniden tam kapasiteyle hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti ancak açılış için kesin tarihi duyurmadı.

Eryılmaz, hattın deforme olan yaklaşık 60 metrelik kritik kısmında yürütülen kırım operasyonunu tamamlamak üzere olduklarını belirterek, güzergahın yeniden tam kapasiteyle hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti ancak açılış için kesin tarihi duyurmadı.
Başlıklar :m7 metrosum7 yıldız-mahmutbey metro hattıi̇stanbul ulaşımmetro sorunui̇stanbultoplu taşımayıldızmahmutbeyulaşım krizimetro hattıi̇stanbul metroulaşım süresi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026