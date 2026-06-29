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Sapkın gemiye bir veto da Aydın Valiliği’nden: İlimize gelmesi söz konusu değildir

Sapkın gemiye bir veto da Aydın Valiliği’nden: İlimize gelmesi söz konusu değildir

09:0229/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
IHA
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Sapkın etkinliğin planlayıcısı TEK YÖN isimli bar mühürlendikten sonra 'partinin' yapılacağı gemi de güzergah değiştirdi.
Sapkın etkinliğin planlayıcısı TEK YÖN isimli bar mühürlendikten sonra 'partinin' yapılacağı gemi de güzergah değiştirdi.

İstanbul Boğazı’nda Türk aile yapısını ve toplumsal değerleri hiçe sayarak sapkın bir parti organize edeceğini ilan eden Cihangir’deki "Tek Yön" isimli gay bar, İstanbul Valiliği'nin talimatıyla mühürlenerek kapatılmış ve İstanbul sapkın geminin rotasından çıkarılmıştı. Aydın Valiliği, basın yayın organları ve sosyal medyada gündem olan ve LGBT'lilere yönelik özel bir parti düzenlenecek olan kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz’da Kuşadası’na yapması planlanan seferin iptal edildiğini açıkladı.

Aydın Valiliği, kamuoyunda tartışmalara neden olan kruvaziyer organizasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumun yapısı ve ahlaki değerleriyle örtüşmediği belirtilen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz tarihinde Kuşadası Limanı’na gerçekleştirmesi planlanan organizasyonun iptal edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanı’na planlamış olduğu ve toplumumuzun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyon iptal edilmiştir. Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde liderlik konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir" denildi.



#Aydın
#Aydın Valiliği
#kruvaziyer gemisi
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