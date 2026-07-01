Edin Dzeko’dan ABD'li spikere tokat gibi cevap: İki cümleyle rezil etti!

“ŞANS ESERİ BURAYA GELMEDİK”

40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir.”



