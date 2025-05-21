Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kaldı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı. Beyaz Saray'ın eski başkan doktoru Ronny Jackson, Biden'ın bir yıl içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü. Jackson, hastalığın kamuoyundan uzun süre gizlendiğini de iddia etti. Biden'ın 2019'da iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Ancak Jackson'ın bu açıklamasıyla, Biden'ın sağlık durumunun beklenenden çok daha ciddi olduğu ortaya kondu.
"Hastalığını kamuoyundan gizlediler"
Prostat kanserinin kemoterapiye gerek kalmadan, ayakta tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirten Jackson, Biden'ın tedavi görmüş olmasına rağmen halkın bilgilendirilmemiş olabileceğini söyledi.
O’Connor daha önce 2019 yılında Biden'ın iyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamış ancak kanser tanısı olmadığını belirtmişti.
Biden'ın gafları bu hastalığa mı bağlı?
Bu son gelişmeler, Biden'ın zihinsel sağlığına dair süregelen tartışmalarla birlikte değerlendiriliyor.
Başkanlık döneminde Biden'ın yaptığı bazı gaflar ve fiziksel belirtiler, bu hastalığın daha önce fark edildiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.