Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kaldı

Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kaldı

Semih Bozkuş
22:3621/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eski Beyaz Saray doktoru Jackson, Biden'ın hastalığının kamuoyundan gizlenmiş olabileceğini söyledi.
Eski Beyaz Saray doktoru Jackson, Biden'ın hastalığının kamuoyundan gizlenmiş olabileceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı. Beyaz Saray'ın eski başkan doktoru Ronny Jackson, Biden'ın bir yıl içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü. Jackson, hastalığın kamuoyundan uzun süre gizlendiğini de iddia etti. Biden'ın 2019'da iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Ancak Jackson'ın bu açıklamasıyla, Biden'ın sağlık durumunun beklenenden çok daha ciddi olduğu ortaya kondu.

ABD’nin eski başkanlarından
Barack Obama
ve
Donald Trump
’ın Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi
Ronny Jackson
,
Joe Biden
’ın prostat kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Jackson,
Washington Free Beacon
’a verdiği demeçte, "Bu benim uzmanlık alanım değil, ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Hastalığını kamuoyundan gizlediler"

Jackson ayrıca, Biden'ın bu hastalığının daha önce teşhis edilmiş olabileceğini ve kamuoyundan saklanmış olabileceğini iddia ederek, "
Obama ve Trump'a yaptığım yıllık muayenelerde prostat kanseri taraması yapardım. Biden'a da yapılmış olması gerekirdi.
" dedi.

Prostat kanserinin kemoterapiye gerek kalmadan, ayakta tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirten Jackson, Biden'ın tedavi görmüş olmasına rağmen halkın bilgilendirilmemiş olabileceğini söyledi.

Biden'ın uzun süredir doktoru olan
Dr. Kevin O'Connor
'ı da eleştiren Jackson, "
Ya kamuoyuna yalan söyledi ya da görevinde yetersiz.
" dedi.

O’Connor daha önce 2019 yılında Biden'ın iyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamış ancak kanser tanısı olmadığını belirtmişti.

Biden'ın gafları bu hastalığa mı bağlı?

Bu son gelişmeler, Biden'ın zihinsel sağlığına dair süregelen tartışmalarla birlikte değerlendiriliyor.

Başkanlık döneminde Biden'ın yaptığı bazı gaflar ve fiziksel belirtiler, bu hastalığın daha önce fark edildiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.



#Joe Biden
#Kanser
#Teşhis
#Ronny Jackson
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?