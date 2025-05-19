ABD Biden’ın kanser teşhisini tartışıyor: 'Nasıl bu kadar ilerlemiş olabilir?'

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, ABD’nin önde gelen hekimleri ve tıp uzmanları, nasıl olup da eski bir başkana ileri evre prostat kanseri teşhisi konulabildiğini sorgulamaya başladı. Buna göre, 50 yaşın üzerindeki erkeklere rutin kan testleri yapılması halinde bu prostat kanseri türünün erken aşamada tespit edilmesi de mümkün oluyor.





“PSA TEST SONUÇLARI, KANSER OLDUĞUNU GÖSTERİRDİ”

ABD'deki Yale Üniversitesi’nde radyoloji, biyomedikal görüntüleme, kamu sağlığı yönetimi ve ekonomisi alanında profesör olan Dr. Howie Forman, “Bunun başkanlıktan ayrılması öncesinde izlenmiyor olması akılalmaz” değerlendirmesinde bulundu. Forman’a göre, Biden’ın yakalandığı kanser türünün ne kadar “agresif” olduğu düşünüldüğünde prostata özgü bir antijen testi yapılmış olsaydı “bu teşhisten önce” kanser olduğu anlaşılabilirdi.





Joe Biden, Şubat 2024’te henüz Demokrat Parti’nin başkan aday adayıyken doktoru Kevin O’Connor tarafından muayene edilmişti. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki rutin muayenesinin ardından Biden'ın “görev yapmaya uygun” olduğu ifade edilmişti. Forman’a göre ise Biden’ın “daha önce pek çok kez Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yaptırmış olması” gerekiyordu. Forman, Biden’ın ileri evre kanser teşhisinin “garip” olduğunu belirtti.





“YILLAR BOYUNCA HİÇ Mİ BU DEĞERLERE BAKILMADI?”

Forman, konu hakkında daha sonra bir açıklama daha yaparak Biden’ın tüm bu on yıllar içinde gerçekten hiç böyle bir taramaya girip girmediğini sorguladı, 70 yaşından önce PSA değerlerinin hep normal olup olmadığı sorusunu yöneltti.





Forman, Biden’ın kanser hastalığının kemiklerine sıçrayarak metastaz yapmış olmasına da işaret ederek Biden gibi bir kişinin sağlık hizmetlerine erişimi de düşünüldüğünde kemik metastazı teşhisi almasının garip olduğunu vurguladı.





“TIP CAMİASINDAKİ HERKES BUNU BİLİR”

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın yayınlarıyla bilinen Fox News haber kanalından Dr. Marc Siegel da Biden’ın teşhisi konusunda aklının karıştığını ifade etti. Siegel, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Biden’ın prostat kanserinin fiziksel muayene sırasında fark edildiğine işaret ederek “Çoğu zaman PSA değerlerinde artış görürüz ve bunun peşinden gideriz” diye konuştu.





Siegel, kendisinin de 50 yaşın üzerindeki tüm erkek hastalarına bu testi yaptırdığını belirtti. Buna göre, bir hastanın PSA değerlerinin yüksek çıkması halinde hastadan MR çektirmesi isteniyor, ardından da biyopsi istenip istenmeyeceğine yönelik karar alınıyor.





Siegel’e göre, Biden’a idrar sorunları yaşadığını söylemesinin ardından biyopsi yapılmış olması, kanserin halihazırda yayılmış olduğuna işaret ediyordu. Hastaların kanserin ilk evrelerinde herhangi bir semptom göstermediğine işaret eden Siegel, “(Beyaz Saray’da) mümkün olan en iyi bakımı almış olmalı. Bunun bu kadar ilerlemiş olması karşısında biraz afalladım… Eğer bununla ilgili bir takip yapmadılarsa bu gerçekten şaşırtıcı olurdu çünkü tıp camiasındaki herkes bilir ki bu, erkeklerde tetikte olmanız gereken bir kanserdir” ifadelerini kullandı.





Siegel, Biden’da çok fazla risk faktörü yokmuş gibi görünse de 82 yaşında olmasının başlı başına bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti.



