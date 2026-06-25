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Venezuela'daki depremlerde 164 kişi öldü 971 kişi yaralandı

Venezuela'daki depremlerde 164 kişi öldü 971 kişi yaralandı

14:1025/06/2026, Perşembe
AA
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Rodriguez, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

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