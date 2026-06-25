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İletişim Başkanı Duran'dan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı: Dost Venezuela halkının acısını paylaşıyoruz

İletişim Başkanı Duran'dan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı: Dost Venezuela halkının acısını paylaşıyoruz

11:5425/06/2026, Perşembe
AA
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran
İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Venezuela'da meydana gelen iki depremin ardından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Depremden duyduğu üzüntüyü dile getiren Duran, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunarak Türkiye'nin Venezuela ile dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum. Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."



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