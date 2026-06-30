Venezuela'da 6. gün mucizesi: Ürdünlü ekip küçük çocuğu sağ kurtardı

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açarken, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanlar için umutlar tükenmeye başlarken, Ürdün arama-kurtarma ekibi 6 gün sonra La Guaira’daki Los Corales Garden 1 adlı binanın enkazından 3 yaşındaki Klieber Moran isimli çocuğu sağ olarak kurtardı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise, çocuğun 2 yaşında olduğunu ifade ederek, "Enkaz altında hala hayatta olan insanları bulma umuduna sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bu sabah erken saatlerde 2 yaşında bir erkek çocuğumuz kurtarıldı ve şu anda başkent Karacas’taki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı" dedi.