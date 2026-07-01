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TSK ve AFAD seferber oldu: Venezuela'da umut arayışı sürüyor

TSK ve AFAD seferber oldu: Venezuela'da umut arayışı sürüyor

09:131/07/2026, Çarşamba
AA
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Türkiye Venezuela'ya yardıma koşan ilk ülkelerden
Türkiye Venezuela'ya yardıma koşan ilk ülkelerden

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen TSK'ya bağlı arama kurtarma timleri ile AFAD ekiplerinin enkaz altında yaşam belirtisi arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."



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