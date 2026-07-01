Merkez bankalarından tahmin: Altın fiyatı Haziran 2027’ye kadar

MERKEZ BANKALARININ TAHMİNİ

Buna karşılık yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini de ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların %61 gibi çoğunluğunun, ons altın fiyatının Haziran 2027’ye kadar 5.000-6.000 dolar arasında işlem görmesini beklediği ortaya çıktı. Bu tahmin, güncel fiyatlara göre en az %25 prim beklentisine de işaret etti.