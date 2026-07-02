2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda futbolseverler dünya futbol tarihinin en unutulmaz, en sürpriz geri dönüşlerinden birine şahitlik etti. Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal karşısında maçın 86. dakikasına kadar 2-0 geride olan ve elenmenin eşiğine gelen Belçika, akılalmaz bir reaksiyon göstererek sahadan uzatmalarda 3-2'lik zaferle ayrıldı. Belçika - Senegal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal’i uzatmaların son anlarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



2 /9 Karşılaşmaya etkili başlayan Senegal, 24. dakikada Habib Diarra’nın golüyle öne geçti. Afrika temsilcisi, 51. dakikada Ismaila Sarr ile farkı 2’ye çıkardı.

3 /9 Maçın son bölümüne 2-0 geride giren Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku’nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Belçika, 89. dakikada Youri Tielemans’ın golüyle skoru 2-2’ye getirerek karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.



4 /9 Uzatma bölümünde Belçika, 120+5. dakikada kazanılan penaltıda bir kez daha Tielemans ile golü buldu.



5 /9 Tecrübeli futbolcu, penaltı vuruşunu gole çevirerek Belçika’yı 3-2 öne geçirdi ve takımına turu getirdi.



6 /9 Bu sonuçla Belçika, mucizevi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16 turuna yazdırdı.

7 /9 Senegal ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak Dünya Kupası’na veda etti.

8 /9 Belçika, son 16 turunda ABD ile karşı karşıya gelecek.