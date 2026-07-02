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Senegal rüyasından uyanamadı, Belçika öldü öldü dirildi! Dünya Kupası tarihine geçecek 3-2'lik resital

Senegal rüyasından uyanamadı, Belçika öldü öldü dirildi! Dünya Kupası tarihine geçecek 3-2'lik resital

09:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda futbolseverler dünya futbol tarihinin en unutulmaz, en sürpriz geri dönüşlerinden birine şahitlik etti. Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal karşısında maçın 86. dakikasına kadar 2-0 geride olan ve elenmenin eşiğine gelen Belçika, akılalmaz bir reaksiyon göstererek sahadan uzatmalarda 3-2'lik zaferle ayrıldı. Belçika - Senegal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal’i uzatmaların son anlarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.


Karşılaşmaya etkili başlayan Senegal, 24. dakikada Habib Diarra’nın golüyle öne geçti. Afrika temsilcisi, 51. dakikada Ismaila Sarr ile farkı 2’ye çıkardı.

Maçın son bölümüne 2-0 geride giren Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku’nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Belçika, 89. dakikada Youri Tielemans’ın golüyle skoru 2-2’ye getirerek karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.


Uzatma bölümünde Belçika, 120+5. dakikada kazanılan penaltıda bir kez daha Tielemans ile golü buldu.


Tecrübeli futbolcu, penaltı vuruşunu gole çevirerek Belçika’yı 3-2 öne geçirdi ve takımına turu getirdi.


Bu sonuçla Belçika, mucizevi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Senegal ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak Dünya Kupası’na veda etti.

Belçika, son 16 turunda ABD ile karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA 3-2 SENEGAL MAÇ ÖZETİ

Belçika - Senegal maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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