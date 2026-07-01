Bu yıl tema 'İrade Bizim Zafer Bizim': Şehit Mustafa Cambaz'a film önerisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bu yıl düzenlenecek anma programlarının tanıtım toplantısında konuştu. Duran, 10'uncu yıl dolayısıyla belirlenen temanın "İrade Bizim Zafer Bizim" olduğunu ifade ederek, yıl boyunca Türkiye genelinde kapsamlı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi. Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz'ın hayatını konu alan bir sinema filmi önerisine de değinen Duran, "Önümüzdeki yıl için bunu değerlendirebiliriz. TRT'nin de gündemine getirebiliriz" dedi.

15 Temmuz'un üç boyutu

Duran, 15 Temmuz'un toplumsal hafızada canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan programın dijital medya, akademi, kültür-sanat ve kamusal alan etkinliklerini kapsayan bütüncül bir kampanya niteliğinde olduğunu belirterek, "İrade bizim dediğimizde milletimizin geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını, zafer bizim dediğimizde ise bu mücadelenin ortak kazanımını ifade ediyoruz" diye konuştu. Duran, 15 Temmuz'daki iradenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesi, vatandaşların darbe girişimine karşı meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıkması ve devlet kurumlarının darbe girişimine karşı ortaya koyduğu kararlılıkla üç farklı düzlemde tezahür ettiğini ifade etti.

Ankara programların merkezi olacak

Anma programları kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi'nde geniş katılımlı ana program düzenleneceğini belirten Duran, TBMM'de resmi anma töreni gerçekleştirileceğini ve Gazi Meclis önünde özel gösterilerin yapılacağını söyledi. İstanbul'da ise Ayasofya-i Kebir Camii'nde 273 hafızın katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim programı düzenleneceğini ifade eden Duran, bunun yanı sıra deniz korteji, drone gösterileri ile İstanbul Boğazı başta olmak üzere çeşitli noktalarda video mapping (projeksiyon haritalama) ve ışık gösterilerinin gerçekleştirileceğini kaydetti. Üsküdar Meydanı'nda şehitler anısına enstalasyon ve ses sanatı uygulamalarından oluşan özel bir anma alanı kurulacağını dile getiren Duran, farklı illerde de simge yapıların 15 Temmuz temalı projeksiyon gösterileriyle aydınlatılacağını belirtti.

81 ilde milli birlik günü çadırı

Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırlarında video gösterimleri, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları, bilgilendirici broşürler ve etkileşimli bilgi panolarıyla darbe girişiminin anlatılacağını ifade eden Duran, vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazarak ortak hafızaya katkı sunabileceklerini söyledi. Duran, ayrıca 81 ilde demokrasi nöbetleri, sancak koşuları, konserler, tiyatro gösterileri, spor etkinlikleri ve fidan dikimlerinin gerçekleştirileceğini belirterek, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla geçen yıl 21 bini aşan etkinlik sayısının bu yıl da benzer seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

400 bin lira ödül

10'uncu yıl kapsamında hayata geçirilen Milli Hafıza Projesine 258 başvuru yapıldığını aktaran Duran, değerlendirme sonucunda üç projenin ödüle layık görüldüğünü söyledi. Birincilik ödülünün 250 bin lira, ikincilik ödülünün 100 bin lira, üçüncülük ödülünün ise 50 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Cambaz için film önerisi

Toplantının sonunda, Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz'ın hayatının sinema filmi yapılmasına yönelik öneriyi değerlendiren Duran, "Bu yıl için yetişmesi mümkün değil. Ancak bunu TRT'nin gündemine getirebiliriz. Önümüzdeki yıl değerlendirebiliriz" diye konuştu.







