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AK Parti’nin üye sayısı rekora ulaştı: Son 6 ayda yüzde 13 arttı

AK Parti’nin üye sayısı rekora ulaştı: Son 6 ayda yüzde 13 arttı

16:311/07/2026, Çarşamba
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AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı

Yargıtay'ın güncel verilerine göre AK Parti'de toplam üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bu tablonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre, AK Parti'nin resmi üye sayısı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, yalnızca ocak ayından bu yana partiye 166 bin 612 yeni kişi katıldı. Büyükgümüş, istikrarlı büyüme tablosunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesi olduğunu vurgulayarak teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yargıtay’ın açıkladığı resmî verilere göre AK Parti’mizin üye sayısı
11.709.913’e
ulaştı.
Ocak ayından bu yana ailemize katılan
166.612
yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, AK Parti’mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.

AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyen büyük bir ailedir.

Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti’ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."






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