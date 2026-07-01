AK Parti’nin üye sayısı rekora ulaştı: Son 6 ayda yüzde 13 arttı

Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre, AK Parti'nin resmi üye sayısı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, yalnızca ocak ayından bu yana partiye 166 bin 612 yeni kişi katıldı. Büyükgümüş, istikrarlı büyüme tablosunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyulan güvenin en net göstergesi olduğunu vurgulayarak teşkilat mensuplarına teşekkür etti.