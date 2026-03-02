Yeni Şafak
110 bin mağdura tapu müjdesi

110 bin mağdura tapu müjdesi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Kadastro haritalarındaki teknik hatalar nedeniyle mülkiyet sorunu yaşayan 110 binden fazla tapu sahibinin mağduriyetini giderecek düzenleme Meclis gündemine geliyor. Tarım ve Orman Kanunu teklifiyle tapu kayıtlarının netleştirilmesi, sınır uyuşmazlıklarının çözülmesi ve taşınmaz piyasasındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

AK Parti, ekonomiden tarıma uzanan kapsamlı düzenlemeleri de içeren iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, mali düzenlemeleri içeren torba teklif bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Ekonomiye ilişkin çeşitli başlıkları kapsayan mali torbada kripto varlık piyasalarından vergi alınmasını öneren hükümlerin yanı sıra bedelli askerlik ücretinin yükseltilmesi ve emeklilere dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin artırılması düzenlemeleri de yer alacak. Teklif, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Ramazan ayı çıkmadan da Genel Kurul gündemine alınıp yasalaştırılacak.

TARIM KANUNU MECLİSE GELİYOR

Öte yandan, Ramazan ayı sonuna kadar yasalaştırılması hedeflenen Tarım ve Orman Kanunu paketi de Meclis gündemine alınacak bir diğer kritik düzenleme olacak. Teklifte, kadastro haritalarındaki teknik hatalar nedeniyle orman arazisinde gösterilen ve bu nedenle mülkiyet sorunu yaşayan 110 binden fazla tapu sahibinin mağduriyetini giderecek düzenlemeye yer verilecek.

TAPU KAYITLARI NETLEŞECEK

Uzun süredir devam eden sınır uyuşmazlıkları ve ölçüm hatalarından kaynaklı ihtilafların giderilmesi, hak sahiplerinin tapu kayıtlarının netleştirilmesi sağlanacak. Böylece hem yargı yükü azaltacak hem de taşınmaz piyasasındaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Teklif, orman kadastrosunda gösterilen ancak yıllar içinde yaşanan değişimler yüzünden kaynaklanan sorunlarla, orman vasfını yitiren ancak taşınmaz sınırı halen orman kadastrosunda gözüken arazilerdeki sıkıntılara çözüm getirecek.

Bedelli askerlik ücreti artacak

  • Mali torba teklifinde ise ekonomi ve sosyal politika başlıkları öne çıkıyor. Buna göre kripto varlıklara ilişkin vergi düzenlemesiyle dijital varlık işlemlerinin yasal çerçevesinin netleştirilmesi planlanıyor. Gelir elde eden işlemlere yönelik vergilendirme esaslarının belirlenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifte ayrıca bedelli askerlik ücreti güncel ekonomik göstergeler doğrultusunda netleştirilecek. Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli ikramiyesine ilişkin yeni rakamda da torba kanunda yer alacak. Yeni rakamın 5 bin ila 6 bin lira arasında olması bekleniyor. asında kritik rol oynuyor.

