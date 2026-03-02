110 bin mağdura tapu müjdesi

Mali torba teklifinde ise ekonomi ve sosyal politika başlıkları öne çıkıyor. Buna göre kripto varlıklara ilişkin vergi düzenlemesiyle dijital varlık işlemlerinin yasal çerçevesinin netleştirilmesi planlanıyor. Gelir elde eden işlemlere yönelik vergilendirme esaslarının belirlenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifte ayrıca bedelli askerlik ücreti güncel ekonomik göstergeler doğrultusunda netleştirilecek. Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli ikramiyesine ilişkin yeni rakamda da torba kanunda yer alacak. Yeni rakamın 5 bin ila 6 bin lira arasında olması bekleniyor. asında kritik rol oynuyor.