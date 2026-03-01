TCMB'den döviz piyasasında Türk Lirası üzerinden yeni hamle

TCMB, döviz piyasasını dengelemek için yeni adım attı.
TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.
