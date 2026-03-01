Yeni Şafak
TCMB'den döviz piyasasında Türk Lirası üzerinden yeni hamle

TCMB'den döviz piyasasında Türk Lirası üzerinden yeni hamle

1/03/2026, Pazar
AA
TCMB, döviz piyasasını dengelemek için yeni adım attı.
TCMB, döviz piyasasını dengelemek için yeni adım attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasasındaki oynaklığı azaltmak ve likiditeyi dengelemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını duyurdu. Banka açıklamasında, bu adımın döviz piyasasının sağlıklı işleyişine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.



