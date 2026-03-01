Bu miktar üzerinde kira geliri elde edenler dikkat: İşte 10 soruda kira beyannamesi

Soru 5 : Kira gelirine ilişkin istisnadan kimler yararlanamayacak?





Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak.