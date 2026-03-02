SPK resmen açıkladı: Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bölgedeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerini sınırlamak amacıyla önemli tedbirler aldı. Kurul, 2-6 Mart tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasaklarken, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi. Bu adımların, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumayı ve piyasanın güvenilir ve istikrarlı işleyişini sağlamayı hedeflediği bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Bölgedeki jeopolitik gerginliğe dikkat çekildi
Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereğiyle açıklama yayımladı.
Satış işlemleri 6 Mart'a kadar yasaklandı
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."