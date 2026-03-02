ALTINDA 53 YILIN REKORU: 7 AY ÜST ÜSTE YÜKSELİŞ





Güvenli liman arayışının odak noktası olan ons altın, şubat ayı içerisinde yüzde 8,9 oranında değer kazanarak 5 bin 264 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareketle birlikte altın, tam 53 yıl aradan sonra ilk kez 7 ay boyunca üst üste kesintisiz kazanç sağlayarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar, ons fiyatındaki bu ivmenin gram altın fiyatlarını da yurt içinde yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor.