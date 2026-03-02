2 Mart 2026 itibarıyla Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlik, altını son yarım asrın en uzun soluklu yükseliş serisine taşıyarak yeni bir tarihi rekora imza attırdı. Güvenli liman talebiyle ons altın 53 yıl sonra 7 ay üst üste yükselirken, gram altın 8 bin TL sınırını aştı. İşte 2 Mart Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatlarındaki son durum.
Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve İran dini lideri Hamaney’in ölümü sonrası artan gerilim, yatırımcıyı "güvenli liman" altına yönlendirdi. Bölgede sıcak çatışmaya dönüşen gerilim, piyasalarda “kara kuğu” etkisi yarattı.
ALTINDA 53 YILIN REKORU: 7 AY ÜST ÜSTE YÜKSELİŞ
Güvenli liman arayışının odak noktası olan ons altın, şubat ayı içerisinde yüzde 8,9 oranında değer kazanarak 5 bin 264 dolar seviyesine ulaştı. Bu hareketle birlikte altın, tam 53 yıl aradan sonra ilk kez 7 ay boyunca üst üste kesintisiz kazanç sağlayarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar, ons fiyatındaki bu ivmenin gram altın fiyatlarını da yurt içinde yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor.
2 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları
Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasada görülen anlık rakamlar şu şekilde:
Yurt içinde gram Altın Fiyatları jeopolitik risklerin etkisiyle hızlı yükseliş gösterdi. Yeni güne yaklaşık 7 bin 459 lira seviyesinden başlayan gram altın, İran’a yönelik saldırı haberlerinin ardından kısa süreli olarak 8 bin lira seviyesinin üzerine çıktı.
Kapalıçarşı piyasasında haftalık fiyat hareketinin 7 bin 300 – 7 bin 500 lira bandında seyretmesine rağmen operasyon haberleri sonrası sert dalgalanmalar yaşandığı belirtildi.
Gram altın satış fiyatı: 8.088,73 TRY
Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.360,81 dolar
“Kara Kuğu Etkisi” Nedir?
“Kara kuğu etkisi”, öngörülmesi son derece zor olan ancak gerçekleştiğinde finansal ve ekonomik sistemler üzerinde büyük çaplı sonuçlar doğuran olayları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Finans dünyasında sıkça kullanılan bu terim, piyasaları ani ve sert şekilde sarsan beklenmedik şokları ifade eder.