Teknoloji ihracatı Anadolu'ya yayılıyor

Türkiye, yüksek teknoloji ve kritik teknoloji ürünleri ihracatında hızlı bir büyüme gösteriyor. Ülkemizin teknoloji ihracatı artık sadece İstanbul ve İzmit ile sınırlı değil. Anadolu’daki şehirler de global pazarlara ürün göndermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl orta yüksek teknoloji ihracatı 102 milyar 74 milyon dolar ile ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı. Yüksek teknolojili ihracat ise, 9,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin 2021-2025 dönemindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 53,7 arttı. Ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yıl 4 milyar 15 milyon 226 bin 624 dolarla ilk sırada "hava ve uzay araçları imalatı" yer aldı. Bu kategoriyi 3 milyar 394 milyon 374 bin 795 dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 2 milyar 502 milyon 864 bin 341 dolarla "temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı" izledi.

ANKARA'DA SAVUNMA MANİSA'DA ELEKTRONİK

Havacılık sistemleri, tıbbi cihazlar ve elektronik ekipmanlar artık sadece İstanbul ve İzmit merkezli firmalardan değil, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Gaziantep gibi Anadolu şehirlerinden de yoğun şekilde ihraç ediliyor. Ankara, savunma ve havacılık sistemleriyle öne çıkarken, Eskişehir yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatında lider illerden biri konumunda. Sakarya, otomotiv parçaları ve teknoloji tabanlı üretimiyle dikkat çekerken; Aksaray, sanayi ve teknoloji odaklı yatırımlarla ihracatını büyütüyor. Balıkesir ve Bursa, otomotiv, beyaz eşya ve tekstil teknolojilerinde ihracata katkı sağlıyor. Manisa, elektronik ve beyaz eşya üretimiyle bu trende dahil olurken; Çorum ve Hatay ihracat performanslarını hızlı şekilde yükseltiyor. İzmir ise teknopark ve Ar-Ge faaliyetleriyle Ege Bölgesi’nin teknoloji ihracatını güçlendiriyor. Bu şehirler, Türkiye’nin teknoloji üretim ve ihracatının Marmara dışına taşındığını ve Anadolu’nun rekabet gücünü artırdığını gösteriyor.

YAZILIMDA HEDEF 7 MİLYAR DOLAR

Yazılım ve savunma sanayii ürünleri ihracatı, Anadolu’da artan yatırımlarla güçleniyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yazılım ihracatı 3,5 milyar dolara ulaştı ve 2028 için hedef 7 milyar dolar olarak belirlendi. Savunma elektroniği ve sistemleri alanında faaliyet gösteren Anadolu firmaları, global sözleşmelerle pazar paylarını genişletiyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) raporuna göre Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi şehirlerde yüksek teknoloji ihracatının payı ülke ortalamasının üzerine çıktı. Ankara’nın 2024 ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı %12,1 olarak öne çıkarken, Anadolu’daki diğer iller de ihracat performanslarını artırıyor. Bu durum, Türkiye’nin teknoloji üretim ve ihracatının artık sadece Marmara bölgesiyle sınırlı olmadığına işaret ediyor.

Küresel rekabet gücüne katkı

Türkiye’de teknoloji üretimini ve ihracatını artırmak amacıyla Anadolu’da birçok şehirde teknoloji OSB’leri kuruluyor veya planlanıyor. Mevcut OSB’ler Eskişehir ve Kayseri’de faaliyet gösterirken, Ankara, Manisa, Aksaray, Çorum, Hatay, Gaziantep, Sakarya ve İzmir gibi illerde yeni teknoloji OSB’leri kuruluyor. Bu bölgeler, firmalara altyapı, Ar-Ge ve üretim destekleri sunarak yüksek teknoloji üretimini ve global rekabet gücünü artırıyor. Anadolu’daki teknoloji OSB’leri, Türkiye’nin teknoloji ihracatının Marmara bölgesi dışına yayılmasında kritik rol oynuyor.



















