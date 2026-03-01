Çiftçiye 14 milyon tonluk güvence

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, lisanslı depoculuk sistemi ile uzun süreli depolanabilen hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı, süt ürünleri ve kuru üzüm gibi ürünlerin muhafazası ve ticareti sağlanıyor. Bu kapsamda, yıllar itibarıyla lisanslı depo kapasitesindeki artış dikkat çekerken, 2021'de 8,3 milyon ton seviyesinde olan kapasite, 2022'de 8,9 milyon ton, 2023'te 10,1 milyon ton, 2024'te 12,2 milyon tona yükseldi. Depoların kapasitesi, geçen yıl sonu itibarıyla 14,2 milyon tonu aştı. Böylece söz konusu kapasite, 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 71 arttı. Sistemde yer alan ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen elektronik ürün senetleri vasıtasıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda yapılıyor.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, borsada 2019'dan bu yana 392 milyar liralık işlem hacmine ulaştıklarını bildirdi. Borsada 2026 yıl sonu için 168 milyar liralık işlem hacmini hedeflediklerini belirten Kırali, "İlk iki ayda yaklaşık 20 milyar liralık bir işlem hacmini gerçekleştirdik, seneye iyi bir başlangıç yaptık" dedi. Lisanslı depoların kapasitesine işaret eden Kırali, Türkiye'nin hububat rekoltesinin üçte birinden fazlasının, lisanslı depolarda tutulabilir hale geldiğini söyledi. Dünyaya örnek olacak teşviklerle, sektörde hızlı büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kırali, "Buradan sonra büyümeye devam edecek ama biraz daha gözetimi, denetimi artırdığımız birkaç yıla giriyoruz. Çünkü, gerçekten bu hızla büyüyen bir sektörün, mutlaka içinde bazı sorunlar oluyor. Lisanslı depolara, Ticaret Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile beraber çalışarak iki boyutlu yeni denetim ve gözetim sistemi getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.