Çiftçiye 14 milyon tonluk güvence

2021'de 8,3 milyon ton seviyesinde olan lisanslı depo kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 14,2 milyon tona yükseldi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, hububat rekoltesinin üçte birinden fazlasının artık güvence altında olduğunu vurguladı. Kırali, ayrıca depolarda lazer ve radar sensörleriyle 'anlık denetim' döneminin başlayacağını müjdeledi.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, lisanslı depoculuk sistemi ile uzun süreli depolanabilen hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı, süt ürünleri ve kuru üzüm gibi ürünlerin muhafazası ve ticareti sağlanıyor. Bu kapsamda, yıllar itibarıyla lisanslı depo kapasitesindeki artış dikkat çekerken, 2021'de 8,3 milyon ton seviyesinde olan kapasite, 2022'de 8,9 milyon ton, 2023'te 10,1 milyon ton, 2024'te 12,2 milyon tona yükseldi. Depoların kapasitesi, geçen yıl sonu itibarıyla 14,2 milyon tonu aştı. Böylece söz konusu kapasite, 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 71 arttı. Sistemde yer alan ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen elektronik ürün senetleri vasıtasıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda yapılıyor.
HUBUBAT REKOLTESİNİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLA
Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, borsada 2019'dan bu yana 392 milyar liralık işlem hacmine ulaştıklarını bildirdi. Borsada 2026 yıl sonu için 168 milyar liralık işlem hacmini hedeflediklerini belirten Kırali, "İlk iki ayda yaklaşık 20 milyar liralık bir işlem hacmini gerçekleştirdik, seneye iyi bir başlangıç yaptık" dedi. Lisanslı depoların kapasitesine işaret eden Kırali, Türkiye'nin hububat rekoltesinin üçte birinden fazlasının, lisanslı depolarda tutulabilir hale geldiğini söyledi. Dünyaya örnek olacak teşviklerle, sektörde hızlı büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kırali, "Buradan sonra büyümeye devam edecek ama biraz daha gözetimi, denetimi artırdığımız birkaç yıla giriyoruz. Çünkü, gerçekten bu hızla büyüyen bir sektörün, mutlaka içinde bazı sorunlar oluyor. Lisanslı depolara, Ticaret Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile beraber çalışarak iki boyutlu yeni denetim ve gözetim sistemi getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
LAZER VE SENSÖRLERLE ANLIK DENETİM
Kırali, lisanslı depoların uzaktan izleneceği ve 2026'da hayata geçirmeyi planladıkları "Lisanslı Depoculuk Bilgi Sistemi"nin ilk aşamasında, lazer ve radar sensörleriyle anlık olarak depolardaki ürün miktarının, merkezi kayıt kuruluşundaki elektronik ürün senedi sayısıyla karşılaştıracağına, bir anomali olduğunda anında alarm üretip fiziksel denetimi tetikleyecek bir sistem üzerinde çalışmaya başladıklarını anlattı.
ZEYTİNYAĞI DA ÜRÜNLER ARASINA EKLENECEK
- Kırali, lisanslı depoculukta yer alan ürünlerin artırılması çalışmalarının olduğuna işaret ederek, bu yıl zeytinyağının da bu ürünler arasına ekleneceğini söyledi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda buğday, mısır ve arpa dışındaki ürünlerde, işlemlerin az miktarda olduğunu belirten Kırali, "Bunların sayısını artırmak, ürün sayısını artırmaktan ziyade daha çok üründe işlem gördürebilmek için çabalıyoruz. Hacimlerde biraz daha eşit dağılım ana hedefimiz olacak önümüzdeki senelerde" ifadelerini kullandı.